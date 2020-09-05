السبانخ للتخلص من الكرش وإذابة دهون البطن

خسارة كيلو جرامات بطريقة صحية هي هدف للكثيرات، فأصبحنا نبحث في الطبيعة عن حلوللا تضر بحالتنا الصحية وفي نفس الوقت تحقق الهدف في أسرع وقت. ومن المكونات الطبيعية التي تزيد الحرق وتعزز الجسم بالفيتامينات و الألياف هي أوراق السبانخ، حيث أكدت دراسات عددية على أهمية السبانخ ودورها الفعال في إنقاص الوزن وزيادة الشعور بالشبع.

قد يصبح تخلصك من الوزن الزائد في منطقة الكرش مهمة سهلة في حال عرفت أنه يمكنك أن تحضّري في منزلك بعض العصائر التي تساعدك على تحقيق هذا الهدف. إليك بعض من الوصفات بالسبانخ لخسارة الكرش وحرق دهون البطن.

عصير السبانخ والكرافس

يحتوي هذا العصير على عدد من المكونات المفيدة لصحتك والتي تمكّنك أيضاً من أن تحصلي على بطن مسطح. إذاً، إبدئي تحضيره على النحو التالي:

-قشري 3 تفاحات ونصف حبة من الخيار وقطعيها وضعيها في الخلاط ثم أضيفي ورقة من الخس وغصناً من الكرافس وقبضة من السبانخ المفروم.

-إخفقي الحضار مع كمية مناسبة من الماء جيداً ثم أضيفي إليها قطعة من الثلج وواصلي عملية الخفق لنحو دقيقتين إضافيتين.

الكمية: شخصان.

متى تشربينه؟ كلما رغبت في ذلك على امتداد النهار.

فوائده: يساعد هذا العصير جسمك على التخلص من السموم، لا سيما أنه غني بمضادات الأكسدة. كما أنه يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية.

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عصير السبانخ والأناناس

ليس من الصعب أن تقومي بتحضير هذا العصير لذيذ الطعم. ولهذه الغاية، يتعين عليك أن تحضري 3/1 حبة من الأناناس، نصف حبة من الخيار، قبضة من السبانخ المفروم، ثمرتين من التفاح، عصير حبتين من الحامض وقطعة من الثلج. وبعد ذلك، يمكنك أن تقومي بهذه الخطوة البسيطة:

- ضعي كل هذه المكونات مع كمية مناسبة من الماء في الخلاط واشربي العصير بعد أن تحصلي عليه مباشرة.

الكمية: شخص واحد.

متى تشربينه؟ في الصباح.

فوائد: من الجيد أن تعرفي أن هذا العصير غني بالفيتامين C الذي يحفز عملية حرق الدهون لديك أثناء قيامك بالنشاطات الجسدية والتمارين الرياضية.

عصير السبانخ والمانغا والموز

قبل أن تبدئي بتحضير هذا العصير، إعلمي أنّ تناوله يساعد على الحدّ من احتباس الماء في جسمك ومن انتفاخ بطنك. أليس هذا مدهشاً؟ بالطبع، إذاً، باشري الآن عملية إعداده:

-إخفقي جيداً قبضتين من السبانخ، 15 سنتل من الماء، 100 غ من شرحات الأناناس، 100 غ من شرحات المانغا، قطع ثمرتين من الموز وأضيفي إلى المزيج قطعتين من الثلج وتذوقي طعمه اللذيذ فوراً واحصلي بعد نحو أسبوعين على بطن مسطح.