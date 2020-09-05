كورونا حول العالم.. "صفر" إصابات محلية بالصين والبرازيل الثانية عالمياً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 878 ألفا و963 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر" السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 26 مليوناً و795 ألفاً و847 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 18 مليوناً و907 آلاف و692 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

"صفر" إصابات محلية بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 20 يوماً متتالية بدون إصابات محلية.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي الآن 85112، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





51 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 51194 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فضلاً عن 907 وفيات.

وسجلت البرازيل نحو 4 ملايين و100 ألف إصابة بالفيروس منذ ظهوره، وذلك في ثاني أكبر انتشار للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي ظل مؤشرات على تراجع انتشار الفيروس في أكبر بلدان أمريكا الجنوبية، فمن المحتمل أن تتقدم الهند من الترتيب الثالث إلى الثاني عالمياً خلال أيام.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 125521 شخصاً.





6196 إصابة جديدة بالمكسيك

أعلنت المكسيك تسجيل 6196 إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 623090 إصابة و66851 وفاة.

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وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1378 إصابة جديدة إلى 248997 في المجمل.

وأوضح المعهد تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 9324.

تراجع إصابات كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أقل حصيلة يومية خلال 3 أسابيع بعد تطبيق قواعد تباعد اجتماعي صارمة لمواجهة موجة عدوى ثانية.

وأظهرت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، وصول العدد الإجمالي في البلاد إلى 21010 حالات إصابة و333 وفاة.





ارتفاع وفيات أستراليا إلى 748

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، السبت، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 661 وفي أستراليا إلى 748 وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26136 إصابة تعافى منها 22165 شخصاً.





148 إصابة جديدة بتونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في تونس، ارتفع إلى 5142، فيما بلغ إجمالي الوفيات 87 شخصاً، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.