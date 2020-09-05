شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: تكلفة استبدال أجهزة هواوى وZTE بأمريكا قد تصل لـ2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وفقا لتقرير صادر من وكالة الاتصالات الفيدرالية الامريكية بخصوص استبدال او ازالة معدات شركتى هواوى و ZTE بانه سوف تصل اجمالى التكلفة الى 1.8 مليار دولار وحتى الان لم يخصص الكونجرس الاموال لتلك المرحلة بعد علما بان هذه التكلفة ليست لكل الشركات بل للشركات المؤهلة وفق وكالة الاتصالات وقد تزيد التكلفة عن ذلك لباقى الشركات
ووفقا لموقع The Verge فان هذه التكلفة للشركات الصغيرة والتى تصل متوسط التكلفة للشركة الواحدة بين 500 الف دولار الى مليون ونصف المليون دولار ولا تستطيع هذه الشركات تحملها خاصة بان الدولة ترى بان هذه المسالة تتعلق بالامن القومى ضد الشركتين المذكورتين من الصين
بالاضافة الى ان الكونجرس الامريكي ورغم ذلك التقرير لم يبدا بعد باتخاذ الخطوات الجادة لتوفير الاموال سريعا ولا تسطيع الشركات تحملها قبل ذلك لذلك فالمساعدة المالية سوف تحدد سرعة البدء فى هذه الاجراءات
وقال مدير وكالة الاتصالات الفيدرالية فى بيان : من خلال وجود خدمات ومعدات غير امنة على شبكتنا ينبغى العمل على ضمان امن شبكتنا خاصة مع الشركات الصغيرة ونحث الكونجرس مرة اخرى بكل قوة على استبدال هذ المعدات الغير امنة والمؤثرة على امننا القومى
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,582
-
تعافي
76,305
-
وفيات
5,495
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: تكلفة استبدال أجهزة هواوى وZTE بأمريكا قد تصل لـ2 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.