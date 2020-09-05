شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى أعراض الشلل الدماغى وأسباب الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشلل الدماغي هو حالة عصبية ناتجة عن تلف في الدماغ، وهو أكثر الإعاقة الحركية شيوعًا في مرحلة الطفولة ويسبب الشلل الدماغي مجموعة من الإعاقات التي قد تتراوح من الخفيفة إلى الشديدة ، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض الشلل الدماغي واسبابه بالتفصيل من خلال مجموعة اسئلة وإجابات ، بحسب ما ذكر موقع " cerebralpalsyguidance".



اعراض الشلل الدماغي على الطفل

س: ما هي اعراض الشلل الدماغي؟

اعراض الشلل الدماغي عديدة ويشير الشلل الدماغي إلى مجموعة من الأعراض والإعاقات ​​مرتبطة ببعضها البعض ولكن كل طفل سيكون لديه تجربة فريدة وفردية من الشلل الدماغي تتضمن بعض المشكلات المحتملة التي قد يواجهها الطفل المصاب بالشلل الدماغي ما يلي:

-إعاقات الحركة والمشي

-صعوبات الكلام

-صعوبات التعلم

-صعوبات إدراكية

-فقدان السمع أو الرؤية

-الصرع

-التحديات العاطفية والسلوكية

-تشوهات العمود الفقري

يؤثر الشلل الدماغي على أكثر من 500 ألف شخص في الولايات المتحدة ولا يوجد علاج له.



اعراض الشلل الدماغي

س: ما هي أسباب الشلل الدماغي؟

تلف الدماغ هو سبب الشلل الدماغي ولكن هناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكن أن تسبب الضرر لهذا السبب ، لا يمكن دائمًا تحديد السبب الدقيق للشلل الدماغي الاحتمالات تشمل:

-ضعف نمو المخ في الرحم

-التهابات الأم أو الحالات الطبية

-اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ النامي

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-الظروف الجينية

-ابتلاع السموم أو الأدوية أثناء الحمل

-تلف في الرأس أو الجمجمة أثناء الولادة

-المضاعفات المتعلقة بالولادة المبكرة

س: هل يمكن لطبيبي أن يكون مسؤولاً عن الشلل الدماغي لطفلي

نعم من الممكن أن يكون الإهمال في الأخطاء الطبية سبباً في تلف الدماغ أثناء الحمل أو الولادة، ويؤدي إلى الإصابة بالشلل الدماغي.

في بعض الحالات ، لا تكون الأخطاء ناتجة عن إهمال ولا يمكن منعها ؛ ومع ذلك ، تشمل أخطاء الإهمال التي يمكن اعتبارها سوء تصرف ما يلي:

-أي شيء يحرم الطفل من الأكسجين أثناء الولادة

-الاستخدام المفرط للملقط أو جهاز شفط الهواء

-عدم طلب إجراء عملية قيصرية في الوقت المناسب لمنع تلف الدماغ

-عدم مراقبة نمو الجنين أثناء الحمل أو الضيق أثناء المخاض

-العلاج غير الكافي لحالة الأم أثناء الحمل

س: ما أبرز علامات الشلل الدماغي على الطفل؟

بعض علامات الشلل الدماغي عند الرضيع أو الطفل الصغير هي:

-تأخيرات في الحركات والمهارات الحركية ، مثل رفع الرأس ، والتقلب ، والجلوس ، والزحف ، والمشي

-أجزاء الجسم شديدة الصلابة أو المرنة

-تفضيل جانب واحد من الجسم

-عدم القدرة على الوقوف حتى مع وجود الدعم

-استشر طبيب أطفال طفلك دائمًا إذا لاحظت أعراضًا غير عادية ، حتى إذا لم تكن متأكدًا من أنها ناجمة عن الشلل الدماغي. يعد التدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية عند مساعدة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.