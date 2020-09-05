شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد الكربوهيدرات التى يجب أن يتناولها مرضى السكر فى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبر كمية الكربوهيدرات في كل وجبة أو وجبة خفيفة أمرًا ضروريًا لإدارة نسبة السكر في الدم، يمكن أن يساعد التوازن الصحيح للعناصر الغذائية في الحفاظ على جسم وعقل قويين وصحيين، يجب أن يستهلك الشخص كمية محددة من الكربوهيدرات خاصة مرض السكري لإدارة مستويات السكر في الدم.

الكربوهيدرات هي مصدر غذائي رئيسي يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ولكن ، عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فمن الضروري الحصول على الكمية المناسبة من هذه المغذيات لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاض نسبته، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news سيساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتكون من الكمية المناسبة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى على التحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن والحفاظ على مضاعفات مرض السكري.

كم عدد الكربوهيدرات التي يجب أن يتناولها مرضى السكر في اليوم؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب أن يهدف الأشخاص المصابون بداء السكري (من النوع 1 والنوع 2) إلى الحصول على حوالي 45 % من إجمالي السعرات الحرارية يوميًا من الكربوهيدرات.

ولكن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص المصاب بالسكري يوميًا تعتمد على عدد من العوامل مثل الوزن والعمر ومستوى النشاط البدني وأدوية السكري التي يمكن أن يكون لها تأثير على مستويات السكر في الدم.

على سبيل المثال ، قد يحتاج الشخص الذي يعاني من السمنة أو زيادة الوزن إلى كربوهيدرات لأن الوزن والدهون يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم يمكن أن تتسبب الدهون الزائدة في الجسم في إصابة الشخص المعرض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بأنسولين أقل فعالية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وكلما زاد نشاط الشخص ، كلما احتاج المزيد من السعرات الحرارية للحصول على الطاقة وبالتالي ، "لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع" حيث يمكن لبعض العوامل أن تؤثر على عدد الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص المصاب بالسكري يوميًا.

أيضًا ، يُنصح بأن تحصل النساء على 3-4 حصص من الكربوهيدرات ، بمعدل 15 جرامًا لكل حصة ، بينما يجب أن يتناول الرجال 4-5 حصص.

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مصادر الغذاء من الكربوهيدرات

يمكن العثور على الكربوهيدرات في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، بما في ذلك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمخبوزات بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات هي:

فواكه وعصائر، الخضار النشوية مثل البطاطس والذرة، الفاصوليا والبقوليات والبازلاء، الحبوب والأطعمة التي تحتوي على الحبوب مثل الحبوب والمكرونة والخبز، المشروبات الغازية، الوجبات الخفيفة، حلويات.

تنقسم الكربوهيدرات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

السكريات : ويشمل ذلك السكر الطبيعي في الفاكهة والحليب أو السكر المضاف في الصودا والعديد من الأطعمة المعلبة الأخرى.

النشويات : الحبوب المكررة والكاملة والخضروات النشوية مثل الذرة والبطاطس والفول المجفف والعدس والبازلاء.

الألياف : الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات والمكسرات.

يجب على مرضى السكري التركيز على الكربوهيدرات الصحية مثل:

الفواكه والخضروات الطازجة، كل الحبوب، البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء، منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والجبن، تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون والصوديوم المضافة.