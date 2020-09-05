شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التين الشوكى على صحتك وحمايتك من الامراض السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التين الشوكى من أبرز الفواكه التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المذهلة التى تعزز صحة الجسم حيث انه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول والمساعدة في إنقاص الوزن ، وتحسين عملية الهضم، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن التين الشوكى له فوائد عديدة وهى:

فوائد التين الشوكى للصحة

1: تحتوي فاكهة التين الشوكي على الألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتقلل من آلام الجوع، كما أنه يساعد في التخلص من الدهون عن طريق ربطها وإخراجها من الجسم. نظرًا لأن الأمعاء لا تحصل على فرصة لامتصاص الدهون الغذائية ، فإن هذه الفاكهة تساعد بشكل فعال في التحكم في الوزن وحتى فقدان الوزن.

2: يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، لان الاستمرار في فقدان الوزن ، يمكن أن يساعد التين الشوكي أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن اعتبار محتواه من الألياف (البكتين) مسؤولاً عن ذلك لأنه يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم.

3: المغذيات الدقيقة الأساسية الموجودة في التين الشوكي هي فيتامين C ، وحمض الفوليك ، وفيتامين B6 ، والريبوفلافين ، والنياسين ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم. من هذه، ويقام على أعلى٪ DV من فيتامين C والمغنيسيوم ( 6 ). إن تناول كوب واحد من هذه الفاكهة بشكل منتظم يمكن أن يزود جسمك بهذه المغذيات الدقيقة المطلوبة لمختلف العمليات الفسيولوجية والتمثيل الغذائي.

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4:مركبات الفلافونويد الموجودة في التين الشوكي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم والرئة، وقد ثبت أنها تمنع نمو الخلايا السرطانية في نماذج المختبر والفئران، كما أنها تسببت في موت هذه الخلايا السرطانية بتركيزات أعلى.

5:يمكن أن يتسبب كل من الإجهاد البدني والعقلي في حدوث تغيرات في الغشاء المخاطي المعدي المعوي ويؤدي إلى تقرحات في المعدة. يحدث الالتهاب بسبب زيادة المركبات المسببة للالتهابات التي تتلف جدار المعدة. يؤثر التين الشوكي تأثيرًا إيجابيًا على الغشاء المخاطي في المعدة ، ويتم تسهيل هذا النشاط بشكل أساسي من خلال مركب يسمى بيتانين الموجود في هذه الفاكهة. يتم تنظيم إنتاج مخاط المعدة ، وهناك أيضًا انخفاض في المواد الكيميائية المسببة للالتهابات.

6: أظهرت التجارب المختلفة التي أجريت على الفئران المصابة بداء السكري والمضادة لمرض السكر انخفاضًا في مستويات السكر في الدم بسبب تناول التين الشوكى .