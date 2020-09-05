خسارة الوزن المذهلة برجيم الطعام الساخن 

يجد بعض الاشخاص صعوبة في خسارة الوزن الزائد رغم انهم يتبعون الكثير من الحميات القاسية. وغالباً ما تسبب هذه الحميات الشعور بالحرمان وتدفع بعد هذا الى تناول كمية كبيرة من الطعام وبالتالي الى زيادة الوزن. ولهذا يدعو الاختصاصيون دائماً الى اعتماد طرق رجيم صحية بالتزامن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي موازاة هذا من الممكن ايضاً اعتماد انظمة غذائية موقتة تسرع عملية خسارة الوزن مثل رجيم الطعام الساخن.

برنامج الرجيم



من السهل تطبيق رجيم الطعام الساخن الذي يساعد على خسارة الوزن، علماً انه لا يسبب الحرمان ويقوم على تناول انواع مختلفة من الطعام. ومن الممكن الاستفادة منه في حال المعاناة من مشاكل في عملية الايض او من البطء في حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً البطن والخاصرتين والارداف والفخذين.

الفطور. كوب شاي او قهوة من دون سكر مع بضع نقاط من عصير الليمون، قطعة من الخبز المحمص الساخن المصنوع من القمح الكامل مع قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم وملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني.

ويمكن تناول كوب من خلاصة نباتية من دون سكر مع القليل من عصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من التوست الساخن المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخفيف والخالي من السكر.

الغداء



طبق من الخضار المشكلة المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي الخالي من المواد الدهنية، ملعقتا طعام من الأرز الاسمر المطهو على البخار.

ويمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع 3 ملاعق طعام من الارز المطهو من دون زيت وطبق من السلطة.

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العشاء



يسمح هذا الرجيم بتناول وجبة عشاء تحتوي على طبق من السلطة مع صلصة خفيفة يمكن تحضيرها من عصير الليمون والقليل من زيت الزيتون، كوب من شوربة خضار ساخنة مع 3 ملاعق ارز كامل مطهو على البخار.





نصائح مفيدة



من اجل خسارة الوزن بطريقة فعالة من خلال اتباع هذا الرجيم يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كمية كافية من الماء يومياً. ومن المهم اتباع بعض النصائح المفيدة الاخرى.

- عدم تناول الطعام بعد الساعة 7 مساء لأن هذا يمكن ان يعزز احتمال تراكم الدهون الضارة في الجسم.

- تنويع النكهات من خلال اضافة الاعشاب والقليل من التوابل مثل الزعتر الحبق والزنجبيل والقرفة والهال والفلفل الحلو والكمون والنعناع المجفف. فهي تساعد على الاستمتاع بمذاق الاطباق وعلى الشعور بالشبع كما على حرق الدهون في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- يجب الحرص على عدم اضافة المواد الدسمة والدهون الضارة الى الاطباق الساخنة مثل الحساء واللحوم المشوية.

- الحرص على عدم تناول المأكولات الغنية بالسكر والمشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية. ومن المهم عدم اضافة كمية كبيرة من الملح الى الاطباق المختلفة.

- يمكن تناول وجبات خفيفة تحتوي على كوب متوسط الحجم من الشوربة المصنوعة بطريقة صحية. ومن المهم ايضاً شرب كبير كوب من الماء.

- عند اتباع هذا الرجيم يسمح بتناول بعض انواع الفاكهة مثل التفاح والاجاص.

- من اجل خسارة الوزن بطريقة فعالة يجب اتباع برنامج هذا الرجيم لمدة لا تقل عن اسبوع ثم التوقف عن ذلك لمدة يومين قبل تطبيقه لمدة اسبوع آخر. ومن الممكن تأجيل تطبيقه حتى انتهاء موسم الصيف لأن تناول الاطعمة الساخنة يمكن ان يسبب الشعور بالحر.

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