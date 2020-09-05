شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء نقع فيها دائما عند تعقيم المنزل من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد ينتشر COVID-19 بشكل أساسي من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي. ومع ذلك ، نظرًا لحقيقة أن الفيروس قد يعيش على الأسطح لفترة من الوقت تتراوح من ساعات إلى أيام فإن التنظيف والتطهير ضروري ، في وقت مبكر من الوباء، حيث أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتنظيف الأسطح عالية اللمس بما في ذلك الأبواب ، والأحواض ، والمراحيض ، وأسطح العمل ولكن يدعي أحد خبراء التنظيف أن الكثير منا يرتكب خطأً فادحًا عند التعقيم وحسب ما ذكره موقع eatthis.





التطهير بدون تنظيف

إذا كنت تقوم بالتطهير بدون تنظيف المكان اولا فذلك من الأخطاء الكبيرة، حيث قال كوري تشالمرز ، الرئيس التنفيذي لخدمة التنظيف الاحترافية Steri-Clean إن أهم الخطوات هى خطوات التنظيف ، حيث قضى تشالمرز ، المتخصص في تنظيف المواقع الملوثة بالأمراض المعدية ، الشهر الماضي في تنظيف وتعقيم الأماكن الملوثة بفيروس كورونا ، بما في ذلك المنازل والسفن السياحية والمكاتب والمصانع ومطاعم الوجبات السريعة، ويشير إلى أن طريقة الرش والمسح لا تعمل بسبب أن الأسطح الملوثة مغطاة بمجموعات من الجراثيم المقاومة للتطهير والغشاء الحيوي.

ومن أجل القضاء على فيروس مثل COVID ، يجب إزالته أولاً، وقال تشالمرز: "يقوم الكثير من الناس برش الأسطح ثم مسحها على الفور "لكنك لا تدع المطهر يقوم بعمله، بدلاً من البدء بمطهر ، يقترح وضع الصابون على قطعة قماش أو منشفة ورقية ، وطيها إلى أرباع ، ومهاجمة الأغشية الحيوية على السطح.

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قال تشالمرز: "يتجول الناس أحيانًا في أرجاء المنزل بقطعة قماش واحدة ، وينظفون جميع الأسطح هذا لا يفعل شيئًا لأنهم الآن ينشرون الجراثيم حوله، بمجرد أن تمتلئ المنشفة أو الخرقة التي تستخدمها بالجراثيم ، فلن يتم امتصاصها بعد الآن."

كما يحث على أهمية تطهير هذه الأنواع من الأسطح بانتظام ، على الرغم من إصرار مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على أن فرص الإصابة بالفيروس عن طريق اللمس منخفضة للغاية.