شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة سريرية لاختبار استخدام محلول ملحى للأنف كعلاج لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري باحثون من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت (VUMC) تجربة سريرية لتحديد ما إذا كان الري الأنفي بمحلول ملحي يمكن أن يقلل من تساقط الفيروس والأعراض لدى مرضى COVID-19 أم لا.وأظهرت الدراسات السابقة أن استخدام الري البسيط بالمحلول الملحي الأنفي بدون وصفة طبية، يمكن أن يقلل من إفراز الفيروس في التهابات الجهاز التنفسي العلوي - بما في ذلك فيروسات كورونا الأخرى - مما يساعد المرضى على الشعور بتحسن ، وحل الأعراض في وقت أقل ، ويحتمل أن يقلل من إمكانية انتقال الفيروس.



غسيل الأنف بمحلول ملح

ووفقا للباحثين، فأن المبدأ الكامن وراء نظافة اليدين الجيدة هو أن الشطف بالماء والصابون يمكن أن يزيل الجزيئات الفيروسية قبل أن تصيب نفسك أو تنتشر للآخرين، إذا يمكن تطبيق نفس المفهوم في الأنف مع ري الأنف لغسل الفيروس قبل أن يترسخ حقًا ".

في حين تم اقتراح العديد من الأدوية والعلاجات لـ COVID-19 ، لم يتم إجراء دراسة حتى الآن تستهدف التدخل داخل تجويف الأنف ، والذي غالبًا ما يكون فيه أول اتصال للمريض بالفيروس ، وحيث يكون الحمل الفيروسي أعلى وأين من المرجح أن يخرج الفيروس من الجسم عندما يسعل الشخص أو يعطس أو يتنفس.

ووفقا لتقرير الموقع الطبى " medicalnewstoday" هناك تجارب أخرى جارية وتم الانتهاء منها لعلاجات COVID-19 ، لكن معظمها مخصص للأدوية ، وفي كثير من الحالات ، تكون باهظة الثمن، ولكن محلول الملح شيء يعتبر ميسور التكلفة ، ومتاح بدون وصفة طبية.

اقتربت التجربة بالفعل من تحقيق هدف التسجيل الخاص بها لأكثر من 100 مشارك مع COVID-19.

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تجربة لمحلول الأنف

يتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات: مجموعة التحكم التي لا تتلقى أي تدخل ، والمجموعة التي تتلقى الري بمحلول ملحي للأنف مرتين يوميًا ، ومجموعة تتلقى غسول الأنف بالمحلول الملحي بالإضافة إلى نصف ملعقة صغيرة من شامبو الأطفال (الذي يعمل بمثابة عامل سطحي ، مما قد يساعد لقتل الفيروس) مرتين في اليوم.

تتم متابعة المشاركين لمدة 14-21 يومًا ويقومون بمسح أنوفهم كل بضعة أيام حتى يتمكن الباحثون من فحص الحمل الفيروسي، كما أنهم يحتفظون بمفكرة يومية عن الأعراض تشير إلى درجة حرارتهم وشدة الأعراض.

بصرف النظر عن جمع البيانات حول فعالية علاجات الأنف ، يقوم الباحثون بفحص مسحات الأنف للمشاركين كجزء من دراسة منفصلة تمولها المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لمعرفة المزيد عن تطور المرض ، وتأثير العدوى المشتركة و الارتباط بين الحمل الفيروسي للأنف وشدة الأعراض.

سيقوم الباحثون أيضًا بفحص التغييرات التي يسببها الفيروس في الميكروبيوم الأنفي ، عندما يزول الفيروس ومن المرجح أن ينقل الفيروس إلى الآخرين من خلال متابعة جهات الاتصال المنزلية للمشاركين لمعرفة ما إذا كانوا يصابون أيضًا بالمرض.