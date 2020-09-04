شكرا لقرائتكم خبر عن التمر أم العسل.. أيهما يرفع سكر الدم بشكل أسرع؟.. «النمر» يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن تناول العسل يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم أسرع من التمر.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنهعلى وجه العموم فإن العسل يرفع نسبة السكر في الدم أكثر من التمر نسبيا، وكلاهما متوسط القيمة لمؤشر السكر (61 ,42 على التوالي).
وأشار إلى أن كلا من التمر والعسل أبطأ من السكر (الأبيض أو البني).
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