لماذا يدحرج الأطفال عيونهم أثناء النوم وهل هناك خطر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - جدول المحتوى

1.لماذا يدحرج الأطفال عيونهم أثناء النوم؟

2.علامات التحذير والأعراض في عيني رضيع التدحرج

3.ماذا نفعل إذا كان الطفل يدحرج عينيه؟

قد يكون تقلب عيون الأطفال مقلقاً لمعظم الآباء. ومع ذلك، قد يلف العديد من الأطفال أعينهم لأسباب طبيعية وبدون أي أمراض. اطلبي الرعاية الطبية إذا كان طفلك تتدحرج عيناه كثيراً ولديه علامات وأعراض أي اضطرابات عصبية ،التقت "الخليج 365" بالدكتور طارق شوقي استشاري عيون، ليعرفنا الأسباب والأعراض وعلامات التحذير والاعتبارات التي يجب وضعها حول دوران عيون الأطفال.

1.لماذا يدحرج الأطفال عيونهم أثناء النوم؟

تدحرج عيون الطفل

قد يتدحرج الأطفال في عيونهم؛ لأن عضلاتهم ونظامهم البصري لم تتطور بالكامل بعد تطور البصر والتحكم في عضلات العين تدريجياً عند الأطفال بمرور الوقت ،تميل حركة العين إلى الحدوث خلال الفترة الانتقالية بين النوم واليقظة. قد تلاحظين في كثير من الأحيان تحريك العين عندما ينام طفلك أو أثناء الرضاعة الطبيعية. يمكن أن يكون فتح وإغلاق العينين متكرراً. في حين أن الرضاعة الطبيعية لا تتسبب في تحريك أعين الأطفال، فإن معظم الأمهات يلاحظن أطفالهن يغلقون أعينهم أثناء جلسات الرضاعة.

الاضطرابات العصبية، وإصابات الرأس، ونقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)، والحمى، وما إلى ذلك، قد تتسبب في تقلب العين المرتبط بالنوبات عند العديد من الأطفال. قد يلف الأطفال الصغار أعينهم؛ لأن لديهم ضعف التحكم في عضلات العين ويطورون وظائف المخ.

2.علامات التحذير والأعراض في عيون رضيع التدحرج

عيوب تدحرج عيون الأطفال

يمكن أن يكون تقلب العين أمراً طبيعياً في العديد من الظروف. لن تكون هناك أي علامات على حدوث تغيرات سلوكية أو جسدية لدى الأطفال الذين لديهم حركات عين طبيعية. ولكن، قد تترافق لفة العين المرضية أيضاً مع أعراض أخرى اعتماداً على المنطقة المصابة بالدماغ أو مشكلة الجهاز البصري ،إذا لاحظت أن طفلك يتدحرج كثيراً، فابحثي عن علامات الاضطرابات العصبية مثل التشنجات الطفولية (متلازمة ويست). يمكنك أيضاً البحث عن أي علامات تحذيرية لأمراض خطيرة قد تتسبب في شد العين عند الرضع. قد تشمل هذه العلامات التحذيرية:

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تصلب الأطراف.

ارتجاف.

التنفس غير المنتظم.

زيادة التهيج.

حركات الجسم المتشنجة أو التشنجات.

البكاء المطول.

يمكن أن تكون هذه أعراض النوبة عند الأطفال، وقد تتطلب في كثير من الأحيان رعاية خاصة لتجنب إصابات الرأس أو الصدمات الأخرى أثناء النوبة.

3.ماذا نفعل إذا كان الطفل تتدحرج عيناه؟

عيون الأطفال

المراقبة المتكررة مطلوبة لتحديد ما إذا كانت حركة العين شديدة أم لا. يمكنك الاحتفاظ بسجل لعدد المرات التي تحدث فيها حركة العين وأي أعراض مرتبطة بها. يمكن أن تكون السجلات اليومية عن عادة دوران عين الطفل مفيدة في التشخيص ،إذا كان الطفل يعاني من نوبة صرع، فضعيه على سطح مستوٍ لتجنب السقوط وإرخاء الملابس لتخفيف مشاكل التنفس. يمكنك إبقاء الطفل على جانبه لمنع حدوث الاختناق من السوائل الزائدة أو القيء في فمه ،يمكن أن تكون النوبة ناتجة عن الحمى أو العدوى أو اضطراب الصرع عند الأطفال. اطلبي رعاية طبية فورية لتشخيص السبب.

متى نستشير الطبيب؟

تدحرج عيون الطفل

استشارة طبيب الأطفال الخاص بطفلك إذا لاحظت دوران عيني طفلك بشكل غير طبيعي. إذا كنت قلقة أو تشتبهين في حدوث نوبة طفولية، فناقشي مع طبيبك الأسباب ،قد يدحرج الأطفال عيونهم بسبب ظروف مرضية أو نتيجة للتطور الطبيعي. رغم صعوبة التفريق أثناء الملاحظة، يمكن للعديد من الآباء أو مقدمي الرعاية الشعور عندما يكون هناك خطأ ما في طفلهم الصغير. لا تتجاهلي أبداً أي علامات تحذيرية عندما يلف الطفل عينيه، فقد يكون للتدخل المبكر نتائج إيجابية من التشخيص المتأخر وعلاج الاضطرابات العصبية.