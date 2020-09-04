توجيهات للطلاب بداية الدراسة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - حلم الأمهات الدائم أن يتفوق أطفالهن دراسياً وأن يتميزوا في جميع المجالات، ولقد تبين أن هناك علاقة وثيقة بين توجيهات الأم وتشجيع الأب لأبنائه وبين درجة تحصيلهم الأكاديمي في نهاية العام الدراسي ونشاطه في الدراسة منذ البداية. عن نماذج لهذه التوجيهات للطالب قبل بدء عامه الدراسي الجديد تحدثنا الدكتورة أنعام حسان خبيرة الأسرة وشؤون الطلاب بإحدى المدارس. العودة للدراسة قواعد يجب الحفاظ عليها وزعي وقتك بين الدراسة واللعب والنشاطات أولى الخطوات ..تنظيم الوقت..أولى الخطوات :من المهم جداً العمل مع الأطفال وتعويدهم على تنظيم وقتهم واستغلاله بشكل صحيح بأن يوزعوه بالتساوي بين الدراسة واللعب والنشاطات، وهو خطوة أساسية لتوجيه الجهد بالشكل الصحيح وتقليل التوتر والإجهاد ثاني الخطوات : التقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية نظمي وقت استخدامها لا اعتراض على الأهل الذين يتساهلون كثيراً مع أطفالهم في استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال العطلة الصيفية، ولكن مع بداية العام الدراسي من المهم جداً للطالب أن يقوم بتنظيم وقت استخدامها وجعلها متاحة فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع كمكافأة له ثالث الخطوات: الاشتراك بنشاطات رياضية الرياضة تساعد على التركيز الرياضة مهمة جداً للصحة الجسدية والنفسية، وهي ضرورية لطلاب المدارس؛ حيث يتمتع جسم الطفل بكمية هائلة من الطاقة الجسدية، التي تحتاج إلى التفريغ والتوجيه بالشكل السليم، وممارسة الرياضة تساعد في زيادة التركيز والنشاط، مما يعود بنتائج إيجابية على التحصيل الدراسي رابع الخطوات تجهيز مكان مخصص للدراسة مكان يوفر الراحة والإنجاز لتشجيع الطفل على الدراسة بفاعلية وتركيز، خصصي مكاناً لطيفاً في غرفته، على مكتب أو منضدة خاصة وتزويدها؛ لكي يكتب واجباته بكل راحة وإنجاز؛ حيث إن الدراسة بالأدوات المكتبية أفضل بكثير من الدراسة في غرفة المعيشة حيث التلفزيون والأحاديث التي قد تلهي طفلك عن الدراسة خامس الخطوات: التغذية الصحية المحافظة على نظام غذائي متكامل هي الخطوة الأولى لضمان سنة دراسية مثمرة، لذلك على الطلاب الحرص على الحصول على نظام غذائي متكامل يحتوي على جميع العناصر الأساسية من بروتينات ودهون مفيدة وكربوهيدرات نصائح خاصة للطلاب ارسم الخطط واستعد لتنفيذها هناك فائدة كبيرة للنوم والاستيقاظ مبكراً ، حاول أن تنشط مبكراً عن موعد مدرستك، ومارس قليلاً من الرياضة لتحفيز جسدك على العمل، فإن العقل السليم في الجسم السليم تحمس للدراسة وكل ما تفعله، العام الدراسي يحتاج إلى انطلاقة إيجابية قوية، تحمس للدراسة وللعودة إلى مدرستك وفصلك لتحصل فيه على الخبرات والصداقات، ارسم الخطط واستعد لتنفيذها. الوقت هو كنز الطالب، حاول استغلال قدراتك وطاقتك خلال العام الدراسي الجديد، من خلال تنظيم وقتك بين اليوم الدراسي والمذاكرة والراحة أعدّ جدولاً للمذاكرة. ارسمه ولونه وعلقه في غرفتك، حتى تستطيع الالتزام بواجباتك، نظم وقتك على هدي جدول المذاكرة، ولا تعرض نفسك للمتاعب، وكذلك لا تجعل المذاكرة تتراكم عليك وازن بين المواد تجنبي أخطاء العام الماضي ولا تركز على مادة وتترك الأخرى، لا تترك مادة واحدة تطغى على مذاكرتك، بحجة أنها الأقرب أو الأسهل، حاول أن توازن بين كل المواد، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

تجنب أخطاء العام الماضي. ولا تكررها، بالتجربة تعلم تماماً ما هي أخطاؤك ونقط ضعفك، وما هي مواطن نجاحك وإيجابياتك، خذ منها المهارات حتى لا تقع في ذات الخطأ مرتين اكتسب مهارات جديدة اكتسبي مهارات وخبرات جديدة وكن قوياً جريئاً وخض تجارب جديدة. الدراسة ليست فقط الحصول على درجات عالية في نهاية الفصل الدراسي، حاول أن تندمج في الأنشطة، اكتسب مهارات وخبرات حياتية جديدة

طريق العلم والنجاح والتميز طويل. إن كنت في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، فإنه لا يزال أمامك طريق طويل في التعلم، ثابر عليه، واجتهد قدر استطاعتك

تناول غذاءً صحياً. اهتم بمكوناته ونوعيته. ابتعد عن المأكولات الضارة بجسدك، التزم بمأكولات طبيعية، وعصائر طازجة، سيساعدك ذلك على يوم دراسي نشيط

قدر نفسك، اعتز بصفاتك الحلوة. وكافئ نفسك عند النجاح، أو إن قمت بواجباتك ومهامك الدراسية، قم بمكافأة نفسك بما تحب، من ألعاب أو قراءة أو الاستماع إلى مقطوعة موسيقية تحبها

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات للطلاب بداية الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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