كورونا يتراجع في الجزائر.. وإيطاليا تسجل أكبر حصيلة منذ 4 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 876 ألفا و70 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر" الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 26 مليونا و650 ألفا و338 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 18 مليونا و779 ألفا و898 مصاباً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

اللقاح في منتصف 2021





قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل.

وشددت المتحدثة مارجريت هاريس للصحفيين في إفادة في جنيف على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وأضافت: "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".

وتابعت: "هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتاً أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضاً أنه آمن"، في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

68 إصابة بالأردن





أعلن الأردن، الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيرس إلى 2301 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن بيان لوزارة الصحة أن الإصابات بينها 55 محلية غالبيتها في العاصمة عمان والبقية توزعت على محافظات الزرقاء وأربد والبلقاء في حين سجلت 13 اصابة وافدة بالفيروس لقادمين من خارج البلاد.

كما تم تسجيل 28 حالة شفاء وأجرت السلطات الصحية حوالي 12 ألف فحص مخبري للتحري حول إصابات بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للفحوصات منذ انتشار الوباء إلى نحو 873 ألف عينة.

626 إصابة في البحرين





أعلنت مملكة البحرين، الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 193 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 50013 حتى الآن بعد تسجيل 368 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات القائمة 3227 حالة.

تراجع في الجزائر





أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، الجمعة، عن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45773 إصابة مؤكدة.

وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار في تصريح صحفي: سجلت وفاة 8 أشخاص بالفيروس التاجي، ليبلغ مجموع المتوفين 1537 منذ بداية الوباء.

وأشار إلى تسجيل 253 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي، ليرتفع الإجمالي إلى 32259.

ويعتبر عدد الإصابات الذي سجلته الجزائر اليوم هو الأقل منذ أشهر.

5036 إصابة في العراق





أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 252075 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 84 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7359 حالة بعد تسجيل 84 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 191368 بعد تسجيل 3611 حالة شفاء اليوم أيضا.

إيطاليا تسجل أكبر حصيلة منذ 4 أشهر





أعلنت إيطاليا تسجيل 1733 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، في أكبر حصيلة للإصابات منذ 2 مايو/أيار الماضي، وفقا للبيانات الواردة على موقع وزارة الصحة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الزيادة جاءت بسبب وصول الاختبارات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 133 ألفا و85 اختبارا، وتم تسجيل 11 حالة وفاة إضافية منذ الخميس.

وارتفع مجموع حالات الإصابة المبلغ عنها منذ أواخر فبراير/شباط إلى 274 ألفا و644 حالة في حين أن الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدل الذي تم تسجيله في ذروة تفشي الجائحة الذي بلغ 6557 إصابة جديدة في يوم واحد في 21 مارس/آذار الماضي.

وبلغت حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19 في إيطاليا حتى الآن ما مجموعه 35 ألفا و518 شخصا.