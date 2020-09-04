ولاية برازيلية ستختبر لقاح “سبوتنيك V” على آلاف الأشخاص بداية العام المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 28 ثانية

أعلن المعهد التكنولوجي لولاية بارانا البرازيلية، اليوم الجمعة، أنه يخطط لإجراء المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح “سبوتنيك V” الروسي في بداية العام المقبل.

وقال مدير المعهد جورجي كالادو، إنه ينتظر الحصول على الموافقة لإجراء الاختبارات من قبل المشرع الصحي البرازيلي ANVISA بحلول نهاية هذا الشهر.

وأضاف أنه سيتم استيراد الجرعات لإجراء الاختبارات، فيما يخطط المعهد لإنتاج اللقاح للسوق البرازيلية في النصف الثاني من سنة 2021.

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وتأتي البرازيل بين أكثر من 20 دولة أعربت اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي.

وكانت سلطات ولاية بارانا البرازيلية، قد وقعت اتفاقية مع روسيا بشأن أول لقاح لفيرس كورونا المستجد في العالم، طوره مركز “غاماليا” البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاحا روسيا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم وأطلق عليه اسم “Sputnik V”.

وجرى تطوير اللقاح داخل مركز “غاماليا” الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم “سبوتنيك – في” (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.