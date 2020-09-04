مختبرات الأدوية في أوروبا تريد حماية نفسها من المخاطر المالية للقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - في ظل السباق لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، تريد المختبرات حماية نفسها، ما يدفعها الى الضغط على الحكومات الأوروبية للمشاركة في المخاطر المالية في حال تقديم شكاوى بسبب الآثار الجانبية، بحسب وكالة (أ ف ب).

وقعت المفوضية الأوروبية نيابة عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، أول عقد مع شركة أسترازينيكا البريطانية لشراء مئات الملايين من الجرعات بمجرد توافر اللقاح في 27 آب.

المناقشات جارية مع شركة سانوفي-غلاكسو سميث كلاين الفرنسية البريطانية، وشركة جونسون أند جونسون الأميركية وشركة كيورفاك الألمانية وشركة موديرنا الأميركية.

ولكن على المجموعات الدوائية أن تجد علاجًا أسرع بكثير من المعتاد: بين 12 و18 شهرًا بدلاً من عشر سنوات أو أكثر.

في مثل هذه الظروف، لا يمكن درس الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، لا سيما الآثار الجانبية على المدى المتوسط أو الطويل، مما قد يفتح الباب أمام مطالبات بالتعويض من المرضى.

في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، التزمت الحكومات التي تواجه فيروسًا يهدد سكانها وأدى إلى انهيار اقتصاداتها، بالمشاركة المالية. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه “لتعويض المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها مختبرات الأدوية، تنص عقود الشراء المسبق على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعوض المصنّعين الالتزامات المتكبدة في ظل ظروف معينة”، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تعقب أسترازينيكا ولا سانوفي عندما اتصلت بهما وكالة فرانس برس للتعليق.

– “سرية المفاوضات” –

يبدو أن الدول الأوروبية ليست لديها خيارات كثيرة، بحيث يمارس مصنعو اللقاحات ضغوطًا على الحكومات للحصول على مساعداتها المالية، كما أظهر الجدل المحيط بسانوفي في فرنسا في أيار. وقال مديرها الإداري بول هدسون، في ذلك الوقت، في البداية، أنه سيمنح اللقاح الأول الولايات المتحدة التي أشاد بنموذج عملها.

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في الولايات المتحدة، تقوم هيئة الأبحاث المتقدمة والتطوير في مجال الطب الحيوي (باردا) التابعة لوزارة الصحة الأميركية، “بالتحرك بسرعة” و”تتعاون مبكراً مع شركات القطاع” من أجل “ضمان توافر الطاقات الإنتاجية وتقاسم المخاطر”.

وقال الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية والجمعيات الذي يضم سانوفي غلاكسو سميث كلاين وجونسون أند جونسون واسترازينيكا، ولقاحات أوروبا، وغيرها من المختبرات المتخصصة في اللقاحات، لوكالة فرانس برس، إنه “في نقاش مع السلطات الأوروبية” لتطوير نظام تعويض في حالة ظهور آثار جانبية.

وشدد على أن “أي نظام يجب أن يجعل من الممكن تعويض المريض المعني بمستوى عادل، وتجنب التأخيرات التي لا نهاية لها بسبب التقاضي الباهظ والنتائج غير المؤكدة”.

ولكن المفوضية الأوروبية تصر على أنه في حين أن الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة مالياً فإن المختبرات هي التي تتحمل وحدها المسؤولية.

ولكن قبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل، في حزيران 2017، زادت العدالة الأوروبية من الضغط على مجموعات الأدوية. وفي حكمها، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يمكن الاعتراف بمسؤولية اللقاح في تطوير المرض حتى في غياب اليقين العلمي.

صدر هذا القرار الذي يسهل تعويض الحوادث بعد عقد من التقاضي بين مرضى التصلب المتعدد ومصنعي لقاحات التهاب الكبد بي، وهي مختبرات سانوفي باستور وغلاكسو سميث كلاين.

وأعرب يانيس ناتسيس الذي يمثل المرضى لدى وكالة الأدوية الأوروبية التي تصدر تراخيص التسويق، عن قلقه أخيرا في مقال في صحيفة برلينر تسايتونغ اليومية الألمانية، بشأن “الطبيعة السرية للمفاوضات” بين الشركات المصنعة والسلطات التي تصدر تراخيص اللقاح.

وقال: “يجب أن يعرف دافعو الضرائب ما هي شروط الاتفاقيات” مع مختبرات الأدوية، بعد الإعلان عن العقد بين أسترازينيكا والمفوضية الأوروبية.