كميات غير مسبوقة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيتم إنتاجها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 7:57 مساءً

تتسابق شركات الأدوية حول العالم لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتسريع عملية الانتهاء من الوباء الذي تفشى عالميا، إلا أن الكميات المطلوبة قد تفوق حجم قدرة شركات الأدوية العالمية وذلك بسبب الضغط الدولي الكبير على اقتناء اللقاحات.

وفي إطار خطة لتخصيص لقاحات لفيروس كورونا، تعرف باسم كوفاكس وتشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل إليها.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” يوم الخميس أن 28 شركة لصناعة الأدوية في 10 دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

والتزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى خطة كوفاكس.

وقالت يونيسف إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الانتاج السنوي في ما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 حتى عام 2023.

وكشف تقييم أجرته يونيسف للسوق “أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين”.

غير أن الشركات أشارت إلى أن التوقعات “تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تشتري أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات سنوياً لعمليات التطعيم الدورية ومكافحة تفشي الأمراض وذلك نيابة عن قرابة 100 دولة.