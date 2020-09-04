طبيب يحذر من طرق شائعة لغسيل “القولون”.. ويوجه نصيحة مهمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي من تجربة بعض الطرق التجارية الشائعة لغسيل القولون. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أنه لا يُنصح أبداً بتجربة الطرق التجارية الشائعة لغسيل القولون، كونها وصفات ضارة. وأوضح أن القولون ينظف نفسه باستمرار، ومهما نُظف القولون فسيعود إلى حالته الغير نظيفة.

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