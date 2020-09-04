أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا بعد 48 ساعة من التراجع المتواصل في ظل تعافي الدولار وتنامي آمال التعافي الاقتصادي.

وأرجع خبراء في سوق الذهب العالمية عودة الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر، إلى ظهور بيانات اقتصادية سلطت الضوء على مخاوف حيال طول وصعوبة التعافي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) في التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، 233.18 ريال بنحو (62.17 دولار)، مقابل 232.93 ريال (62.12 دولار) بزيادة ريالا واحدا عن ختام تعاملات أمس الخميس.

وعن جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودية والمنطقة فارتفع سعره ليصل إلى 204.03 ريال (54.40 دولار)، مقابل 203.82 ريال (54.35 دولار) أمس.

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وشملت موجة الارتفاعات في الأسعار جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية، ليسجل 174.89 ريال بنحو (46.63 دولار)، مقابل 174.7 ريال (46.59 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار (16) صباح الجمعة، 155.45 ريال (41.45 دولار)، وسعر الذهب عيار (14) سجل 136.02 ريال (36.27 دولار)، وعيار (12) جاء سعره عند مستوى 116.59 ريال (31.09 دولار)، وعيار (10) سجل 97.16 ريال (25.91 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب والكيلو

ارتفع سعر الأوقية في مستهل تعاملات الجمعة ليصل إلى 7255 ريالا بنحو (1934 دولارا)، مقابل 7245 ريالا (1932 دولارا) عن إغلاق أمس الخميس.

وسجل سعر الجنيه الذهب 1632 ريال (435.13 دولار) مقابل 7245 ريالا (1932 دولارا) عند إغلاق أمس الخميس.

وعن سعر كيلو الذهب فسجل 233 ألفا و224 ريالا بنحو (62 ألف و182 دولارا).