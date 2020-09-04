علاج يحد من معدلات الوفاة للحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا"

لندن - لايف ستايل
كشفت دراسة جديدة أن علاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بكورونا بواسطة أدوية من عائلة الستيرويدات يحد من خطر الوفاة بنسبة 20 بالمئة، ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن التحليل جمع بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون، وتوصل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى كوفيد-19 التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة. وقال الباحثون في بيان "يعادل هذا بقاء نحو 68 بالمئة من المرضى (الأكثر إصابة بكوفيد-19) على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60 بالمئة على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات". وأكد أستاذ الإحصاء الطبي وعلم الأوبئة في جامعة بريستول البريطانية وأحد المشاركين في التحليل جوناثان ستيرن "الستيرويدات علاج رخيص ومتوفر بالفعل وأكد تحليلنا فعاليته في الحد من الوفاة بين مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19". وأشار إلى أن التجارب التي أجراها باحثون في بريطانيا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة بعثت برسالة متسقة مفادها أن هذه الأدوية مفيدة لمرضى الحالات الحرجة بغض النظر عن السن أو النوع أو فترة المرض.
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