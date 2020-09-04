شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى طرق تشخيص التهاب البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب البروستاتا من أشهر الامراض التى يتعرض لها الرجال وخصوصا مع تقدم السن، تضمن تشخيص التهاب البروستاتا استبعاد الحالات الأخرى كسبب لأعراضك وتحديد نوع التهاب البروستات لديك، سيسألك طبيبك عن تاريخك الطبي وأعراضك، وسيجري أيضًا فحصًا جسديًا ، والذي من المحتمل أن يتضمن فحصًا رقميًا للمستقيم، وحسب ما ذكره موقع فإن اختبارات التهاب البروستاتا هى mayoclinic





وقد تشمل الاختبارات التشخيصية الأولية ما يلي:

1:اختبارات البول، قد يتم تحليل عينة من بولك للبحث عن علامات العدوى في البول (تحليل البول). قد يرسل طبيبك أيضًا عينة من بولك إلى المختبر لتحديد ما إذا كنت مصابًا بعدوى.

2:تحاليل الدم. قد يفحص طبيبك عينات من دمك بحثًا عن علامات العدوى ومشاكل البروستاتا الأخرى.

3:تدليك ما بعد البروستاتا، في حالات نادرة ، قد يقوم طبيبك بتدليك البروستاتا ويختبر الإفرازات.

4:اختبارات التصوير، في بعض الحالات ، قد يطلب طبيبك إجراء فحص بالأشعة المقطعية للمسالك البولية والبروستاتا أو تصوير البروستاتا بالموجات الصوتية. توفر صور الأشعة 5:المقطعية معلومات أكثر تفصيلاً من الأشعة السينية العادية، الموجات فوق الصوتية هي الصورة المرئية التي تنتجها الموجات فوق الصوتية.

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بناءً على الأعراض ونتائج الاختبار ، قد يستنتج طبيبك أنك مصاب بأحد أنواع التهاب البروستاتا التالية:

التهاب البروستات الجرثومي الحاد. غالبًا ما يحدث هذا النوع من التهاب البروستاتا بسبب سلالات شائعة من البكتيريا ، ويبدأ بشكل مفاجئ ويسبب علامات وأعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا ، مثل الحمى والقشعريرة والغثيان والقيء.

التهاب البروستات الجرثومي المزمن، عندما لا تقضي المضادات الحيوية على البكتيريا المسببة لالتهاب البروستاتا ، يمكن أن تصاب بعدوى متكررة أو يصعب علاجها. بين نوبات التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن ، قد لا تظهر عليك أعراض أو تظهر عليك أعراض بسيطة فقط.

التهاب البروستاتا المزمن متلازمة آلام الحوض المزمنة هذا النوع من التهاب البروستاتا - الأكثر شيوعًا لا تسببه البكتيريا،غالبًا لا يمكن تحديد السبب الدقيق بالنسبة لبعض الرجال ، تظل الأعراض كما هي مع مرور الوقت بالنسبة للآخرين ، تمر الأعراض بدورات تزداد حدة وأقل.

التهاب البروستات الالتهابي بدون أعراض لا يتسبب هذا النوع من التهاب البروستاتا في ظهور أعراض وعادة ما يتم اكتشافه عن طريق الصدفة فقط عندما تخضع لاختبارات لحالات أخرى لا يتطلب العلاج.