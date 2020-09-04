وزير الدفاع الروسي يحصل على لقاح كورونا.. والسعودية تنضم للتجارب

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع سيرجي شويجو، تلقى اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الروسية مطلع أغسطس/آب الماضي، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي

إلى ذلك، صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه من المتوقع بدء التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس "كورونا" المستجد في المملكة العربية السعودية والفلبين خلال الشهر الجاري.

ووصف "دميترييف"، المحادثات مع السعودية بأنها "جيدة للغاية"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يأتي وفد سعودي جديد إلى روسيا الأسبوع المقبل، على ما نقله موقع "سبوتنيك".