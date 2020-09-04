انفجار وسط عاصمة جورجيا تبليسي وأنباء عن سقوط ضحايا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/9/4 05:07 م بتوقيت أبوظبي
قُتل شخص وأصيب آخرون، الجمعة، في انفجار أسطوانة غاز وسط العاصمة الجورجية.
ووفق النسخة الإنجليزية لوكالة سبوتنيك الروسية فإن انفجارا وقع وسط تبليسي بالقرب من مبنى قاعة الحفلات الموسيقية الكبرى.
وقال شاهد عيان للصحفيين: "سمعنا انفجارا مدويا، ولا نعرف بالضبط ما حدث".
فيما نقلت الوكالة عن آخرين أنه نجم عن انفجار أسطوانة غاز في نادي "ديجافو" الذي يعد قيد الإصلاحات حاليًا.
وحتى الساعة 13:30 ت.غ لم تعلن السلطات رسميا حول الحادث ونتائجه.
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