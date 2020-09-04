أسباب ضيق تنفس الحامل

هذا الشعور لا يصاحبه أعراض أخرى؛ فهو شعور طبيعي وغير مؤذٍ، ولكن للتخفيف منه لا بد من أنك تصبحين أكثر بطئاً في كل أمورك وتحركاتك، وإذا كنت نشطة لا بد أن لا تدفعي نفسك بسرعة في تحركاتك

يمكنك ممارسة تمرين التنفس أثناء الحمل، وذلك إذا كنت لا تعانين من أي مرض تنفسي مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية؛ فهو مفيد لضيق التنفس وأيضاً يقلل من آلام الحمل والتوتر العصبي ومفيد للغاية أثناء فترة المخاض، وهذا التمرين يمكن أن تمارسيه في وضع مريح، إما أن ترقدي أو تقفي أو تجلسي على كرسي مع استقامة ظهرك، وكوني مسترخية ثم خذي نفساً بطيئاً وعميقاً مع مراعاة ارتفاع صدرك بقدر المستطاع حتى تتمدد الرئتان بأكبر قدر ممكن، ثم أخرجي النفس ببطء تماماً، وكرري ذلك عدة مرات ولكن ببطء