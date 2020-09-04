اكتشاف قد ينقذ البشرية.. سم النحل يقضي على هذا السرطان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - منذ 12 ثانية

سم النحل الغربي قد يشفي من السرطان

أكد العلماء أن سم النحل قادر على قتل خلايا سرطان الثدي العدوانية والتي يصعب علاجها. ووفقا لدراسة قام بها العلماء، فإن السم استطاع القضاء على جميع الخلايا السرطانية في غضون ساعة فقط.

وقال علماء أستراليون إن سم نحل العسل نجح في القضاء على بعض خلايا سرطان الثدي في تجربة داخل المعامل.

واستخدم السم ضد نوعين من السرطان يصعب علاجهما: سرطان الثدي الثلاثي السلبي وسرطان الثدي إيجابي البروتين HER2.

وَوُصِف الاكتشاف بأنه “مثير”، ولكن العلماء أكدوا ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات.

ويُذكر أن سرطان الثدي هو أكثر السرطانات شيوعاً، إذ يصيب النساء في مختلف أنحاء العالم.

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وتستطيع آلاف العناصر الكيميائية القضاء على خلايا سرطانية في بيئة مختبرية، ولكن العلماء يقولون إن القليل منها يمكن أن يصبح علاجا يستخدم مع البشر.

ووجد علماء من معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية أن سم نحل العسل الغربي يمكن أن يقي من سرطان الثدي عن طريق قتل الخلايا المصابة.

وقام العلماء باستخراج سم النحل، وحقنوا خلايا الفئران المخبرية المصابة بالسرطان بالمكون الرئيسي للسم ويدعى الميليتين، وفق مجلة ” Nature” العلمية.

وأشار العلماء إلى أن الميليتين يشكل ثقوبًا في غشاء البلازما مما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية. بالإضافة إلى ذلك تمنع هذه المادة تكوين خلايا سرطانية جديدة.

ووفقا للعلماء، فإن السم لا يؤثر بشكل كبير على أعضاء الجسم الصحية، كما يمنع السم تطور أورام أخرى.