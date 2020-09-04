العسل الأبيض يعالج تصلب الشرايين ويداوي الأمعاء..ماذا أيضا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:12 مساءً - العسل الأبيض هو أحد أصناف العسل الطبيعي الذي يتم إنتاجه من رحيق أزهار شجرة الغاف التي تنمو في جزر هاواي، ولا يوجد فرق بينه وبين أي عسل آخر سوى في اللون والذي يحدده لون رحيق الزهرة والبيئة التي تزورها النحلة والتربة، ويتميز العسل الأبيض بلونه الأبيض كالحليب ونكهته الخفيفة الشمعية، وبقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والفيتامينات، والمعادن، والعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم مثل: ب1 وب2 وب3 وب6، والكالسيوم، والنحاس، والزنك، والحديد، وينصح بتخزين العسل الأبيض في درجات حرارة منخفضة للمحافظة على طبيعته.

وقالت إحدى الدراسات التي أجراتها جامعة أكسفورد، إن العسل الأبيض تفوق على العلاجات المعتادة في تحسين أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي، بحسب تقرير نشره موقع “هيلث” الطبي.

ونشر التقرير 5 فوائد مذهلة توصل إليها الباحثون، بعد تجارب على أشخاص تناولوا العسل الأبيض، وهي:

– التهابات الجهاز التنفسي العلوي

توصل الباحثون إلى فعالية العسل في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي، إذ تبين أنه مقارنة بالعلاجات المعتادة (مثل الأدوية والمضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية)، فإنه يحسن كلاً من تكرار السعال وشدته.

– متلازمة التمثيل الغذائي

يقي العسل الأبيض من متلازمة التمثيل الغذائي (MetS)، وهي مجموعة من عوامل الخطر المحددة الموجودة في ثلث البالغين في الولايات المتحدة.

واكتشف العلماء أن العسل المصابون بالمتلازمة لديهم على الأقل 3 من هذه الأعراض “محيط خصر كبير؛ ضغط دم مرتفع؛ مستوى مرتفع من الدهون الثلاثية الضارة في الدم، وانخفاض الكوليسترول الحميد “الجيد”؛ وارتفاع نسبة السكر في الدم”.

وأكدوا أن العسل الأبيض لا يؤدي إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، كما أنه يساعد في تعزيز حساسية الأنسولين، ولذلك لاحتوائه على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم.

– تصلب الشرايين

يعد مرض تصلب الشرايين من أهم الأسباب للوفاة في جميع أنحاء العالم، وتبين أن العسل يحتوي مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي تقاوم الإجهاد التأكسدي، الأمر الذي يقي من تصلب الشرايين.

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صحة الأمعاء

يمتلك العسل خصائص “بريبايوتك”، والتي تساعد في تخمير البكتيريا المفيدة في الأمعاء، بما في ذلك البيفيدوباكتيريا والعصيات اللبنية.

وتبين أن للعسل نشاط مضاد للفيروسات، الأمر الذي يقوي ويعزز جهاز المناعة.

– العناصر الغذائية

يحتوي العسل على بعض العناصر الغذائية المهمة، إذ عثر الباحثون على 31 معدنا في العسل، بما في ذلك جميع المعادن الرئيسية، مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

صحة الأمعاء

يمتلك العسل خصائص “بريبايوتك”، والتي تساعد في تخمير البكتيريا المفيدة في الأمعاء، بما في ذلك البيفيدوباكتيريا والعصيات اللبنية.

وتبين أن للعسل نشاط مضاد للفيروسات، الأمر الذي يقوي ويعزز جهاز المناعة.

– العناصر الغذائية

يحتوي العسل على بعض العناصر الغذائية المهمة، إذ عثر الباحثون على 31 معدنا في العسل، بما في ذلك جميع المعادن الرئيسية، مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.