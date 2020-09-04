"الصحة العالمية" تستبعد إتاحة لقاحات كورونا قبل منتصف 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل.

وشددت على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت المتحدثة مارجريت هاريس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".

وتابعت: "هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتاً أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضاً أنه (آمن) في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها".