الشيخة مهرة آل مكتوم بقائمة أجمل وجه لفتاة مسلمة عالميًا لعام 2020

دخلت الشيخة مهرة بنت محمد ابن راشد آل مكتوم في قائمة أجمل 10 وجوه لفتيات مشهورات مسلمات من أنحاء العالم للعام الحالي 2020 وفق ما ذكره موقع "Fillgap"، معتمدًا على معايير معينة أبرزها الموهبة، الجمال، الشخصية الجذابة من دول مختلفة حول العالم.

الشيخة مهرة احتلت المركز التاسع في القائمة، وجاء في التعريف عنها:" الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تُلقب "أميرة دبي" تتميز بشعر بني فاتح وبشرة لوزية وعيون بنية، عندما تظهر صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يجمع الجمهور على ابتسامتها اللطيفة، كما أنها رياضية رائعة.

وتصدرت الفنانة التركية الشابة هاندا آرتشيل القائمة، واحتلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في المركز الثاني متفوقة على العديد من النجمات المسلمات منهن الشقيقتان جيجي وبيلا حديد، وكذلك النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي.

وذكر الوصف التعريفي الخاص بالفاشينيستا: ""روان هي موديل كويتية ولدت بتاريخ 30/12/1996 وتعيش في لندن حيث درست وتخرجت بشهادة في المحاماة. روان لفتت النظر بسبب شبهها الكبير بالممثلة الأمريكية "بروك شيلدز" مع أكثر من 3.5 مليون متابع عبر حسابها في إنستقرام. أما حول صفاتها الجسدية والشكلة فيصل طول روان إلى 5.7 قدم "أي ما يعادل 1.70 متر" وتتميز بجسم مليء بالمنحنيات، كما تمتلك عينين باللون الرمادي وشعرا باللون البني الغامق".

واحتلت النجمتان التركيتان فهرية أفجان المركز الثالث، ومريم أوزرلي الرابع، بينما جاءت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد في المركز الخامس، وشقيقتها بيلا حديد في المركز السادس.

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أما في المركز السابع فجاءت الممثلة الإيرانية بهارة كيان أفشار، من مواليد عام 1983 ولديها شهادة في هندسة البرمجيات ودخلت عالم التمثيل عام 2006 من خلال "القبعة البهلوية"حيث شاركت في أحد أدواره الرئيسة.

الممثلة الهندية وعارضة الأزياء زارين خان وصلت إلى المركز الثامن، وفي المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري.

وقدم موقع "Fillgap"، نبذة مختصرة عن كل نجمة أو شهيرة مسلمة في القائمة، من خلال الإنجازات على مستوى الدراما وعروض الأزياء، وغيرها من الإنجازات التي حققنها خلال مسيرتهن.

وحظيت هذه القائمة بردود فعل متباينة بين المتابعين ما بين مقتنع بهذه الاختيارات العشرة، وما بين من استغرب حلول روان بن حسين في المركز الثاني، مشيرين إلى أن هناك نجمات في القائمة يتمتعن بجمال وموهبة أكثر منها.

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