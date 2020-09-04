شكرا لقرائتكم خبر عن قوة قبضة اليد قد تعطى مؤشرا على احتمال إصابتك بمرض السكر في المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها علماء جامعة بريستول في بريطانيا ومعهد شرق فنلندا للصحة العامة والتغذية السريرية أنه يمكن استخدام اختبار بسيط مثل قوة قبضة يدك كأداة فحص سريعة ومنخفضة التكلفة لمساعدة الأطباء على تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في المستقبل.

وبحسب موقع "ميديكال" قام العلماء بقياس قوة قبضة اليد العضلية لـ 776 رجلاً وامرأة ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري على مدى 20 عامًا وأظهروا أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري قد انخفض بنحو 50 % لكل وحدة زيادة في قيمة قوة قبضة اليد ونُشرت النتائج اليوم في دورية Annals of Medicine.

وفي المملكة المتحدة وحدها ، يعيش الآن واحد من بين كل عشرة أشخاص فوق سن الأربعين مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني ومن المتوقع أنه إذا لم يتغير شيء ، فسيصاب به أكثر من خمسة ملايين شخص بمرض السكري بحلول عام 2025.

وعلى الرغم من أن التقدم في السن والسمنة والتاريخ العائلي وعوامل نمط الحياة مثل الخمول البدني والتدخين والنظام الغذائي غير الصحي والإفراط في تناول الكحوليات تساهم بشكل كبير في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، إلا أن هذه العوامل وحدها لا تفسر كل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وتكون هناك عوامل أخرى ترتبط بانخفاض القوة العضلية، التي يمكن قياسها من خلال قوة قبضة اليد، باستمرار بالموت المبكر وأمراض القلب والأوعية الدموية والإعاقة.

وحتى وقت قريب ، كان هناك دليل غير متسق على العلاقة بين قوة قبضة اليد ومرض السكري من النوع الثاني.

في مراجعة أدبية حديثة لعشر دراسات منشورة حول هذا الموضوع، أظهر نفس الباحثين أن الأشخاص الذين لديهم قيم أعلى لقوة قبضة اليد لديهم خطر أقل بنسبة 27٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، في حين أن النتائج التي توصلت إليها هذه المراجعة تشير إلى إمكانية استخدام قوة قبضة اليد للتنبؤ بداء السكري من النوع الثاني ، احتاج الباحثون إلى اختبار هذا رسميًا باستخدام بيانات المريض الفردية.

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في هذه الدراسة الأخيرة، تابع الباحثون من كلية بريستول الطبية ومعهد شرق فنلندا للصحة العامة والتغذية السريرية 776 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60-72 عامًا دون تاريخ من الإصابة بمرض السكري على مدى 20 عامًا وقياس قوة قبضة يدهم باستخدام المقبض الديناميكي.

وطُلب من المرضى الضغط على مقابض مقياس القوة بيدهم المهيمنة بأقصى جهد متساوي القياس والحفاظ على هذا لمدة خمس ثوانٍ.

وأظهر تحليل النتائج أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 انخفض بنحو 50 % لكل وحدة زيادة في قيمة قوة قبضة اليد.

واستمر هذا الارتباط حتى بعد الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مرض السكري من النوع 2 مثل العمر والتاريخ العائلي لمرض السكري والنشاط البدني والتدخين وارتفاع ضغط الدم ومحيط الخصر.

وقال الدكتور سيتور كونوتسور ، المؤلف الرئيسي للدراسة بوحدة أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي ، جامعة بريستول: "قد يكون لهذه النتائج آثار على تطوير استراتيجيات الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني تقييم قبضة اليد بسيط وغير مكلف ولا يتطلب خبرة وموارد ماهرة للغاية ويمكن استخدامه في التعرف المبكر على الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل. "

الأهم من ذلك ، أن النتائج ظهرت في النساء مقارنة بالرجال في التحليلات الخاصة بالجنس، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تستفيد النساء من استخدام أداة الفحص المحتملة هذه.

وأضاف الباحث الرئيسي، البروفيسور جاري لاوكانين من جامعة شرق فنلندا: "تستند هذه النتائج إلى السكان الفنلنديين، وبالنظر إلى العدد المنخفض للأطفال في تحليلاتنا ، نقترح دراسات أكبر لتكرار هذه النتائج في مجموعات سكانية أخرى وخاصة عند الرجال والنساء ".