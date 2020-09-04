“جونسن أند جونسن”: لقاح أوقف الأعراض الشديدة لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت شركة “جونسن أند جونسن” (وهي واحدة من عدة شركات تعمل على تطوير لقاح للفيروس)، في دراسة نشرتها المجلة الطبية “نايتر ميديسين” أنها نجحت في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا أثبت نجاعته على فئران الهامستر.

وشرحت الشركة إنه تم تطعيم هامستر باللقاح قبل تعريضه للفيروس المستجد، وبعد حوالي أربعة أسابيع، لاحظ العلماء تراجع الإصابة في رئتي فأر الهامستر.

وقالت إن هذه التجربة جزء من الدراسة ما قبل السريرية التي تنوي شركة الأدوية “جونسن آند جونسن” استكمالها.

ولفت القائمون على التجربة أن الفئران التي لقحت فقدت وزنها بشكل ملحوظ ما جعلهم يربطون بين فقدان الوزن وزيادة التكاثر الفيروسي في الرئتين وانخفاض مستويات الأجسام المضادة التي يمكن أن تحيد الفيروس.

Advertisements

لكن مجلة “نايتور ميديسين” قالت إن النتائج الواعدة للقاح على فأر الهامستر لن تترجم بالضرورة إلى البشر.

اما شركة “جونسن آند جونسن” قالت إنها تسعى لبدء دراسة في مرحلة متأخرة على البشر على 60 ألف شخص في وقت لاحق من هذا الشهر.

وستكون أكبر تجربة تختبر لقاحًا لفيروس كورونا حتى الآن، وفقًا لشبكة “سي أن بي سي” الأميركية.

و “جونسن أند جونسن” هي شركة أدوية أميركية تأسست عام 1886، وهي تنتج المعدات الصيدلانية والطبية ومنتجات النظافة ومستحضرات التجميل، كما تقدم خدمات ذات صلة للمستهلكين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.