تمارين رياضية مذهلة للنساء في المنزل 

يمكن جدول تمارين رياضية مخصص للنساء في المنزل ان يساعد على استعادة الرشاقة وانقاص الوزن في ايام قليلة. ولهذا يجب الالتزام به مع اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة كما من السكريات ومن كل ما يمكن ان يسبب السمنة. وينصح بممارسة هذه التمارين التي تساعد على تخسيس مناطق البطن والارداف وغيرها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً او ساعة 3 مرات على الاقل اسبوعياً. وهذا افضل جدول تمارين رياضية للنساء في المنزل.



جدول رياضة منزلية للنساء

من المهم التعرف على جدول تمارين رياضية للنساء يساعد على التخسيس ونحت الجسم وتذويب الدهون التي تتجمع في مناطقه المختلفة.



1 المشي السريع



- يتم الانطلاق من نقطة محددة.

- يجب في هذه الحالة رفع الركبتين قدر الإمكان والاتجاه الى الامام بخطوت سريعة ثم العودة الى الخلف بالسرعة نفسها.

- من المهم تحريك الذارعين مع الركبتين والمواظبة على ممارسة التمرين لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

2 القفز على الكعب

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- يتم مد احدى القدمين الى الامام مع تثبيتها على الكعب.

- يتم ثني مرفق الساق الاخرى ثم القفز مع تبديل القدمين بحيث تأخذ كل منهما وضعية الاخرى.

- من اجل الاستفادة من هذا التمرين من المهم تكراره على جلسة زاحدة ومن 50 الى 60 مرة.



3 تمرين الركبتين



- ترفع احدى الركبتين الى اعلى ويتم لمسها باليد المعاكسة.

- يجب في هذه الحالة الحفاظ على وضعية ظهر مستقيم مع شد البطن.

- يتم تبديل وضعيتي الركبتين واليدين لمدة لا تقل عن دقيقة او دقيقتين.

4 تمرين شد الكتفين

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- في هذه الحالة يجب الوقوف أمام الحائط.

- يمكن الاستعانة بحبلين مطاطين وتثبيت بداية كل منهما في الجدار بطريقة ما.

- يجب شد كل الطرف النهائي لكل حبل إلى الأمام بواسطة اليدين قدر الإمكان من أجل تحريك عضلات الكتفين. وينصح بتكرار العملية قدر الإمكان.





5 تمارين القلب

من المهم جداً ان يتضمن اي جدول تمارين رياضية للنساء في المنزل تمارين القلب التي تطلق عليها ايضاً تسمية تمارين الكارديو. فهي تساعد على اذابة الدهون وحرق السعرات الحرارية وبالتالي على خسارة الوزن الزائد شرط ان يتم تطبيقها بطريقة صحيحة مع تناول الطعام الصحي الخالي من الدهون الضارة.

التمرين الاول



- يتم الوقوف مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى.

- يجب في هذه الحالة ثني الركبتين قليلاً ووضع راحتي اليدين عليهما أو توجيههما إلى الخلف.

- بعد هذا يتم القفز الى اعلى ثم الهبوط خلال جولتين تتضمن كل منهما من 20 الى 25 قفزة.

التمرين الثاني



- يتم الوقوف مع إلصاق الذراعين بجانبي الجسم.

- يجب ثني الركبتين قليلاً والهبوط مع لمس القدمين باليدين.

- يتم القفز في الهواء مع ابعاد الذراعين عن الجسم وفتح القدمين في الاتجاهين.

- من اجل الاستفادة من هذا التمرين من المفيد ممارسته ضمن مجموعتين تتضمن كل منهما من 20 الى 25 حركة.







نصائح لنحت الجسم في اسابيع



للتخلص من الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة من المهم اتباع بعض النصائح المفيدة ومن ابرزها الحرص على المشي لمدة لا تقل عن ساعة من 3 الى 4 مرات اسبوعياً او الركض لمدة 30 دقيقة. ومن المفيد ايضاً ركوب الدراجة الهوائية في حال كان هذا ممكناً او ممارسة السباحة بين الحين والآخر. فهذا يجعل اي جدول تمارين رياضية للنساء في المنزل يساعد على نحت الجسم واستعادة الرشاقة بفعالية وخلال مدة قصيرة.

