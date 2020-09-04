نصائح غذائية لتعزيز القدرة الجنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت خبيرة تغذية روسية عدة نصائح غذائية للرجال لتعزيز القدرة الجنسية، ترتكز على تعويض نقص هرمون التستوستيرون.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب على الرجال تناول المواد والمنتجات الغذائية المحتوية على بروتينات سهلة الهضم، مثل صدر الدجاج، وبياض البيض، ولحم البقر الخالي من الدهون.

"إضافة المأكولات البحرية إلى النظام الغذائي، مثل سرطان البحر والمحار، لأنها تحتوي على الزنك، الموجود أيضا في المكسرات وبذور اليقطين، كما تؤثر أحماض أوميغا-3 الدهنية المحتوية على الكوليسترول الجيد، في الرغبة الجنسية، حيث يستخدم الجسم بالذات هذا الكوليسترول في إنتاج الهرمونات الجنسية"، نصائح شددت عليها خبيرة التغذية الروسية.

Advertisements

وأضافت: "على الرجال الذين أعمارهم فوق 35 سنة، تناول المزيد من البروتين النباتي، هذا البروتين موجود في البازلاء والفاصولياء.. الرجل الذي يريد أن يظهر فحولته، عليه تناول مواد ومنتجات غذائية تساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون".

نصائح لكبار السن

وتنصح الخبيرة، الرجال بتناول الخضروات وخاصة السبانخ، وعلى الشباب منهم تناول التوابل، وأما كبار السن، فعليهم تناول المواد الغذائية المحتوية على كربوهيدرات معقدة مثل الألياف الغذائية والأسماك غير الدهنية، كما عليهم الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والتقليل من تناول القهوة، لأنها جميعا تسرع في شيخوخة الجسم.

أغذية تهدد القدرة الجنسية

وحذرت خبيرة التغذية الروسية الرجال، من الإفراط بتناول الحليب، لأنه ليس مستبعدا أن تضاف مكملات هرمون الأستروجين إلى علف الأبقار، ما يؤثر في الرغبة الجنسية، كما أن الحلويات والمشروبات الغازية تخفض مستوى هرمون التستوستيرون.