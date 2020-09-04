كورونا حول العالم.. إصابات الهند تلامس 4 ملايين ورقم قياسي بأوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 873 ألفا و285 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر" الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 26 مليوناً و475 ألفاً و540 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 18 مليوناً و665 ألف و722 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

إصابات الهند تلامس 4 ملايين

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية زيادة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بواقع 83341 حالة الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3.94 مليون.

والهند أشد الدول تضرراً من الجائحة في آسيا، ويقترب عدد الإصابات الإجمالي لديها من نظيره في البرازيل، ثاني أشد دول العالم تضرراً من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس زاد بواقع 1096 حالة ليبلغ الإجمالي 68472.





"صفر" إصابات محلية بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم الـ19 على التوالي بدون إصابات محلية.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85102، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





5937 إصابة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد إلى 616894 والوفيات 66329.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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إصابات البرازيل تتجاوز 4 ملايين

أعلنت البرازيل، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد تجاوز 4 ملايين، بعد تسجيل 43773 إصابة جديدة و834 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4 ملايين و41 ألفا و638 حالة منذ بداية التفشي، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات إلى 124614، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.





782 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 782 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 246948.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321، فيما تعافى أكثر من 222 ألف شخص.





ارتفاع وفيات أستراليا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز، الجمعة، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 59 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية إلى 650 وفي أستراليا إلى 737 وفاة.

وأوضح اندروز أن الوفيات الجديدة تضم 50 شخصاً من دور رعاية المسنين لقوا حتفهم في الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26049 إصابة تعافى منها 21907 شخصاً.





زيادة يومية قياسية في أوكرانيا

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا، الجمعة، إن البلاد سجلت 2723 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعاً من الرقم القياسي السابق البالغ 2495 إصابة.

وفرضت أوكرانيا حظراً مؤقتاً على دخول معظم الأجانب إلى البلاد حتى 28 سبتمبر/أيلول، ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لاحتواء الارتفاع الأخير في الإصابات.