شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات هواتف آيفون وشاومى تتصدران النصف الأول من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت هواتف آيفون وشاومى، أغلب مبيعات قائمة أعلى 10 هواتف ذكية حول العالم، فى النصف الأول من عام 2020، حسب تقرير جديد لشركة OMedia للتحليلات الرقمية.

واحتلت هواتف آيفون المقدمة بنصف القائمة، وجاءت شاومي في المرتبة الثانية بأربعة هواتف، ثم سامسونج بهاتف وحيد، ما يختلف عن العام الماضى للشركة الأخيرة، حيث كانت القائمة تحتوى على 4 هواتف لسامسونج، ما يمثل تراجعا لها لصالح شاومي وآيفون في العام الجاري، فيما خلت القائمة من هواتف أوبو، التى احتوت على أحد هواتفها العام الماضى.

وتصدر آيفون 11 القائمة بفارق كبير عن المركز الثاني، الذي كان من نصيب سامسونج A51، تلاه شاومي ريدمي نوت 8، والذى كان على هواتف شاومي الأكثر مبيعا، لتنتهى القائمة بهاتف آيفون 11 برو بمبيعات تقترب من 7 ملايين وحدة.

فيما يلى القائمة كاملة من أصناف الهواتف وعدد الوحدات المباعة بالملايين لكل هاتف:

10 – آيفون 11 برو iPhone 11 Pro – الوحدات المباعة : 6.7 مليون وحدة.

09 – شاومي ريدمي 8 Xiaomi Redmi – الوحدات المباعة : 6.8 مليون وحدة.

08 – شاومي ريدمي 8A Xiaomi Redmi – الوحدات المباعة : 7.3 مليون وحدة.

07 – آيفون 11 برو ماكس iPhone Pro Max – الوحدات المباعة : 7.7 مليون وحدة.

06 – آيفون أكس أر – الوحدات المباعة : 8 ملايين وحدة.

05 – آيفون أس أى 2020 iPhone SE – الوحدات المباعة : 8.7 مليون وحدة.

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04 – شاومي ريدمي نوت برو 8 Xiaomi Redmi Note Pro – الوحدات المباعة : 10.2 مليون وحدة.

03 – شاومي ريدمي نوت 8 Xiaomi Redmi Note – الوحدات المباعة : 11 مليون وحدة.

02 – سامسونج جالاكسى A51 Samsung – الوحدات المباعة : 11.4 مليون وحدة.

01 – آيفون 11 iPhone – الوحدات المباعة : 37.7 مليون وحدة.