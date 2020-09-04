شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 أطعمة تدعم صحة شعرك وتحميه من التلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر من الأمور المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا السيدات، وحسب ما ذكره موقع قد تكون التغذية السليمة من أهم طرق علاج تساقط الشعر، حيث تحتوى العديد من الأطعمة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تغذية الشعر وحمايته من التساقط والتلف ،وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

1:سمك السالمون

مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين ، يمكن أن يساعد سمك السلمون في الحفاظ على صحة الشعر، السلمون له العديد من الفوائد الصحية بخلاف دعم الشعر .

2: البيض

البيض مليء بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في صحة الشعر ، مثل الكولين والفيتامينات أ ، د ، ب 12. سترغب في التأكد من الحفاظ على صفار البيض في تدافع للحصول على أكبر قدر من فيتامين د.

ويلعب نوعان محددان من الكاروتينات الموجودة في البيض ، اللوتين والزياكسانثين ، أيضًا دورًا في الحفاظ على صحة الخلايا ، وخاصة العينين والجلد والشعر.

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3:الفول السوداني وزبدة الفول السوداني

الفول السوداني هو مصدر مهم للبيوتين، والمعروف أنه يحفز نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر، وتحتوي الوجبة نصف كوب على ما يصل إلى 9 جرامات من البروتين ، و4 جرامات من الألياف ، ومضادات الأكسدة مثل الفول السوداني.

4:السبانخ

السبانخ مليئة بالمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك ، أحد فيتامينات ب المهمة للغاية، كما تقدم الخضروات الورقية الأخرى مثل اللفت فوائد كثيفة المغذيات للبشرة والشعر.

5: السردين

يتوفر فى السردين المليء أوميجا 3 وفيتامين د ، والعديد من الفيتامينات المهمة الصحة والشعر وحمايته من التلف.

6:بذور الشيا

من الطرق الطبيعية التى تعمل على تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التساقط.