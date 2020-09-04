إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 4 ملايين

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" تجاوز 4 ملايين، بعد تسجيل 43773 حالة إصابة جديدة و834 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4 ملايين و41 ألفا و638 حالة منذ بداية التفشي، بينما زاد العدد الرسمي للوفيات إلى 124614، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب خبراء فإن عدد الإصابات الفعلي بالبرازيل قد يكون في الواقع أكبر بـ15 مرة وذلك لعدم إجراء عدد كاف من الفحوص.