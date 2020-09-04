شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم استخدام فيروسات البرد فى تصنيع لقاحات كوفيد 19؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لجأ عدد من العلماء الذين يعملون في مجال لقاحات كورونا لفيروسات البرد الشائعة لإستخدامها وفيما يلي بعض التفاصيل حول تطورها وكيفية عملها والاستخدامات السابقة والمحتملة في المستقبل وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

متى تم استخدام هذه الفيروسات لأول مرة في الأبحاث الطبية؟

تنمو فيروسات Adenovirus من النوع 5 (Ad5) المعدلة المستخدمة في هذه اللقاحات في خط خلايا الكلى البشرية المسمى HEK293 الذي ابتكره الباحث الكندي الدكتور فرانك جراهام في مختبر هولندي في السبعينيات واستخدم لأول مرة في صنع ناقلات فيروسية في الثمانينيات.

خطط جراهام لاستخدام خلايا HEK293 لدراسة الآليات الكامنة وراء السرطان ، وتوزيعها على الباحثين في جميع أنحاء العالم، قال جراهام ، المتقاعد الآن في إيطاليا: "أصبحت الخلايا منتشرة بشكل كبير وشائعة بين الباحثين".

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ما هي النواقل المستخدمة في اللقاحات وكيف تعمل؟

النواقل هي مواد تستخدم كآليات لنقل المعلومات الجينية إلى الخلايا البشرية، يمكن استخدام الفيروسات المعدلة التي لا يمكنها التكاثر من تلقاء نفسها وبالتالي لن تسبب العدوى كناقلات لنقل الجينات من الفيروس المستهدف إلى الخلايا البشرية لتحفيز الاستجابة المناعية ضد هذا الفيروس.

تم اختبار ناقلات Ad5 في العلاج الجيني المبكر ، والذي يهدف إلى تثبيت جين مفقود أو استبدال جين متحور أو تالف تم التخلي عنهم إلى حد كبير بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا في عام 1999 من رد فعل جهاز المناعة المفرط بعد تلقي جرعة كبيرة خلال تجربة العلاج الجيني.

يعتقد بعض الباحثين أن الاستجابة المناعية القوية التي تسببت في مشاكل في العلاج الجيني تجعل هذه النواقل مناسبة تمامًا للقاحات ، حيث يتم استخدام جرعات أقل بكثير ويكون الهدف هو الاستجابة المناعية الوقائية.

هل نجحت ناقلات Ad5 في الماضي؟

في جامعة ماك ماستر في كندا ، طور جراهام ومعاونوه مجموعة متنوعة من ناقلات Ad5 ، بما في ذلك لقاح داء الكلب المستخدم على حيوانات الراكون البرية في مقاطعة أونتاريو، بدأ هو وباحثون آخرون تطوير لقاح قائم على Ad5 ضد متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) في عام 2003 ونشروا بيانات ما قبل السريرية. تم وضعه جانبا عندما انتهى الوباء، وفي عام 2011 ، رخص CanSino لقاحًا تجريبيًا للسل على أساس Ad5