شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف قدرة مادة "هيدروكورتيزون الستيرويد" على خفض وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أن أدوية "هيدروكورتيزون الستيرويد" رخيصة الثمن يمكن أن تخفض وفيات كورونا بنحو الثلث في أكثر المرضى الذين يعانون من مضاعفات ووجد تحليل نسقته منظمة الصحة العالمية لسبع دراسات مختلفة أن ثلاثة أدوية من السترويد قد تقلل من خطر الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة بنسبة 20 %.

الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة بريستول البريطانية، هي واحدة من ثلاث دراسات نُشرت اليوم في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، والتي تشير إلى أن أدوية السترويد تحسن بقاء مرضى Covid-19 ذوي الحالات الأكثر خطورة على قيد الحياة.

ووجدت دراسة أخرى أن الهيدروكورتيزون يمكن أن يحسن النتائج بنسبة تصل إلى 93 % في المرضى المصابين بأمراض خطيرة - وتقاس إما بفرصة أكبر للتعافي أو البقاء على قيد الحياة أو انخفاض الحاجة لدعم الأعضاء في العناية المركزة.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، السير سيمون ستيفنز: " ستتخذ NHS الآن إجراءات فورية لضمان أن المرضى الذين يمكنهم الاستفادة من العلاج بالهيدروكورتيزون".

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وأصدرت منظمة الصحة العالمية نفس الإرشادات وقالت إنها أوصت باستخدام الدواء.

والستيرويدات هي عقاقير مضادة للالتهابات، وتشير الدلائل بقوة إلى أنها تقلل التهاب الرئة لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع Covid-19.

وقال الباحثون إن السترويدات بشكل عام قللت من خطر الوفاة لدى مرضى الفيروس التاجي المصابين بأمراض خطيرة بنسبة 20%، ولكن بدرجات متفاوتة.

قال ستيفن إيفانز ، أستاذ الطب الوبائي بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "النتائج متسقة بشكل عام وتظهر أن معدل الوفيات انخفض بشكل ملحوظ ، إلى حوالي 30-32 % من المهم الاعتراف أنه على الرغم من أن هذه فائدة ملحوظة ، إلا أن ما يقرب من ثلث هؤلاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة لا يزالون يموتون.