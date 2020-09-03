ماذا يحدث إذا تناولت الثوم مع الزبادي قبل النوم؟

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الخميس 3 سبتمبر 2020 يُعدّ الثّوم مع الزّبادي من الوجبات الغذائيّة الصحيّة المتكاملة الوقائيّة والعلاجيّة الغنيّة بالفيتامينات، مثل: فيتامينB12، وفيتامين B المركّب، والمَعادن والعناصر، مثل: الفسفور، واليود، والزّنك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، وحمض الفوليك، ومضادّات الأكسدة، والمضادّات الحيويّة الطبيعية الضّرورية لصحّة الجسم، ونموّ الخلَايا بشكلٍ سليم، ومكافحة العديد من الأمراض، من دون أيّة آثارٍ جانبيّة، وقد أثبتت العديد من الدّراسات أنّ أفضَل وَقت لتَناول الثّوم مع الزّبادي هو قبل النّوم مباشرةً؛ لمَنح الجسم وَقتاً مُناسباً للاستفادة من المواد الصحيّة الموجودة فيهما بِشكلٍ كامل.

فوائد الثّوم مع الزّبادي قبل النوم يعزّز أداء الجهاز المناعي. يخفّض مستوى الكولِسترول في الدّم. يمنع ارتفاع ضغط الدّم؛ لاحتوائِه على خَصائص تُعالج ارتفاع ضغط الدّم وتنظّمه. يُقلّل خَطر الإصابة بمرض السّرطان. يقلّل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويعالجهما. يَمدّ الجسم بنسبةٍ عاليةٍ من الفيتامينات والعناصر الضرورية. يُكافح ظهور علامات التقدّم في العمر، ويُؤخّر ظهورها. يَمنع تراكم الدّهون في بِطانة الأوعية الدّموية. يُقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب والشّرايين. يحسّن أداء الجهاز الهضميّ، ويمنع اضطراب الأمعاء؛ لاحتواء الزّبادي على إنزيمات خاصّة تعمل على امتصاص سكّر اللّاكتوز. يعالج عُسر الهضم، ويطرد الغازات. يمنع تراكم الدّهون في مَنطقة البطن. يُعالج التهاب الحلق والسّعال، ويطرد البلغم. يدرّ البول، ويقوّي المثانة الضّعيفة. يمنع التّجلطات الدّموية. يُعالج حصى المرارة. Advertisements يمنع زيادة الوزن؛ لاحتوائه على نسبة قليلة من السّعرات الحراريّة. يمنح العضلات الشّعور بالاسترخاء، ممّا يُحسّن القدرة على النّوم لساعات أطول. يمدّ الجسم بنسبةٍ عاليةٍ من البروتين اللّازم لنموّ العضلات. يُحسّن صحّة القولون؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من الكالسيوم. يُحفّز المِعدة على إفراز العصارة الهضميّة. يقضي على البكتيريا الضارّة، ويعزز أداء البكتيريا النّافعة في الجسم. يُخلّص الجسم من الدّيدان المعويّة. ينظم مستوى السّكر في الدّم، وذلك بتحفيز البنكرياس لإنتاج هرمون الإنسولين. يُعالج التهاب المفاصل، ويُخفّف أعراض مرض هشاشة العظام. يعزّز كثافة العظام. يمنح الأسنان القوّة والمتانة ويحافظ عليها من التسوس. يعزز قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة؛ لاحتوائه على حمض الفوليك. يعالج الصّداع النّصفي، وآلام المعدة. يريح الأعصاب، ويعالج التّوتر العصبيّ. يقاوم الإسهال ويوقفه، ويعالج الإمساك. يغذّي الشعر والبشرة ويمنحهما الرونق واللمعان. لعمل الثوم مع الزبادي أتبع الطريقة التالية: قطّع أربعة فصوص من الثّوم إلى أجزاء صغيرة، أو اطحنها باستخدام المدق. أضِف أجزاء الثّوم إلى كوبٍ من لبن الزّبادي. اخلِط المكوّنات، وتناول الوجبةَ يوميّاً وبانتظامٍ قبل موعد النوم.

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