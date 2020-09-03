علماء يكشفون السبب الرئيسي لتطور مرض السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل علماء من جامعتي كامبريدج البريطانية وميلانو الإيطالية إلى أن زيادة الوزن هي السبب الرئيسي لتطور مرض السكري.

وذكر موقع "EurekAlert" أن الباحثين درسوا حالة 445765 شخصاً من البنك الحيوي البريطاني متوسط أعمارهم 57.2 عاماً، وقدر الباحثون خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بـ6.9 مليون جين ومؤشر كتلة الجسم، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى 5 مجموعات استناداً إلى الاستعداد الوراثي للإصابة بمرض السكري، وإلى 5 مجموعات استناداً إلى مؤشر كتلة الجسم، واستمروا في متابعة الحالة الصحية للخاضعين للدراسة إلى أن بلغ متوسط أعمارهم 65.2 عاماً.

ووجد الباحثون أنه خلال هذه الفترة تطور النوع الثاني من مرض السكري لدى 31298 منهم، وأن أصحاب مؤشر كتلة الجسم المرتفع، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 11 مرة، مقارنة بالذين لديهم مؤشر كتلة الجسم منخفض.

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وأشاروا إلى أن هذه النسبة بقيت بغض النظر عن مستوى الخطر الوراثي، وهذا يعني أن وزن الجسم عامل أقوى في تطور مرض السكري من الاستعداد الوراثي.

وأكد الباحثون أنه يمكن تجنب معظم حالات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم دون الحدود العليا المسموح بها.

ولفتوا إلى أنه من أجل ذلك يجب دورياً مراقبة وزن الجسم والطول ومستوى السكر في الدم، كما يمكن التخلص من السكري في مراحله الأولى عن طريق تخفيض الوزن، قبل أن يسبب أضراراً كبيرة.