نتائج فحوصات كورونا في إثيوبيا عبر الهاتف

أطلقت إثيوبيا، الخميس، خدمة جديدة عبر نظام الرسائل القصيرة تساعد الأشخاص الذين أجروا فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على معرفة نتائجهم على هواتفهم المحمولة.

وأفاد بيان صادر عن معهد الصحة الإثيوبي بأن إطلاق خدمة إبلاغ نتائج اختبار كورونا عبر الهاتف تعد خطوة مهمة في تسريع نتائج الفحص المعملي لفيروس كورونا.

وذكر البيان أن الخدمة الجديدة تتيح للأشخاص تلقي نتائج اختبار فيروس كورونا الخاصة بهم من خلال هواتفهم المحمولة عبر الرقم 8335 المخصص للرسائل القصيرة.

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وقال مسعود محمد، رئيس قسم الرقمنة في مركز طوارئ الصحة العامة، إنَّ النظام له أهمية قصوى لتسريع الإبلاغ عن نتائج "كوفيد- 19"، للأشخاص الذين أجرو الفحص المعملي.

وأضاف أن الأشخاص الذين يجرون الاختبارات المعملية قد يتلقون إشعارات بنتيجة فيروس كورونا في غضون 3 ساعات.

وسجلت إثيوبيا أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد المتعافين 19903 وعدد الوفيات 846 حالة وفاة.