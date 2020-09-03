الستيرويد الصناعي.. آمال جديدة لعلاج الإصابات الخطرة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:21 مساءً - يبدو أن التجارب الجديدة على الستيرويد الصناعي، ستفتح آمالاً جديدة لعلاد حالات الإصابات الخطر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وخلصت التجارب السريرية الدولية التي نُشرت نتائجها أمس الأربعاء، إلى أن أدوية الستيرويد الرخيصة والمتاحة على نطاق واسع، قادرة على مداواة المرضى فى الحالات الحرجى لمرضى كوفيد.

وبناءً على التجارب الجديدة ، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات علاجية جديدة، توصي باستخدام تلك المواد الكيمائية شريطة الرجوع إلى الطبيب المختص أولا لتفادي مضاعفات صحية خطيرة قد تودي بحياة المريض.

ونبهت المنظمة إلى أن تلك العقاقير الكيمائية، التي يجب أن تصرف بوصفة طبية، لا تصلح مطلقا للمرضى المصابين بأعراض خفيفة.

وقال الدكتور هوارد سي باوشنر، رئيس تحرير مجلة جاما التى نشرت خمسة أبحاث عن العلاج، إنه “من الواضح أن الستيرويد أصبح هو العلاج”.

وتضمنت الدراسات الجديدة تحليلاً لبيانات سبع تجارب سريرية عشوائية أجريت لتقييم ثلاثة أنواع من الهرمونات الصناعية على أكثر من 1700 مريض.

وخلصت الدراسات إلى أن الأدوية الثلاثة قللت خطر الموت.

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يذكر أن دواء ريمديسفير أثبت فعاليته على المرضى فى الحالات الخطيرة من كوفيد 19 ولكن بشكل متواضع فقط.

ويستخدم الأطباء أدوية الاستيرويد لكبح جهاز المناعة في الجسم وتخفيف الالتهاب والتورم والألم، لأن بعض من مرضى كوفيد لا يموتون بسبب الفيروس، ولكن بسبب رد فعل الجسم المبالغ فيه تجاه العدوى.

وبحسب الدراسة، يمكن أن يكون للستيرويد آثار جانبية خاصة على المسنين، الذين يشكلون غالبية مرضى فيروس كورونا، فقد تجعلهم الأدوية عرضة للإصابة بعدوى أخرى، وقد ترفع مستويات الجلوكوز في الدم، وتسبب الارتباك والهذيان.

ما هو الستيرويد:

يُطلق مصطلح الستيرويد (بالإنجليزية: Steroids) على مواد كيميائية أغلبها هرمونات (بالإنجليزية: Hormones) توجد في الجسم، إذ يقوم الجسم بتصنيع هذه المواد بشكلٍ طبيعيّ لمساعدة الأعضاء، والأنسجة، والخلايا على القيام بوظائفها الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التوازن في مستويات هذه الهرمونات أمر لا بدّ من تحقيقه حتى يتمكن الجسم من النمو، وحمل الأجنة في مراحل الحمل ورعايتها، ومن جهة أخرى يُطلق مصطلح الستيرويد أيضاً على المواد الكيميائية الستيرويدية المُصنّعة طبياً، وتُقسم هذه المواد المصنّعة إلى نوعين هما الكورتيكوستيرويدات (بالإنجليزية: Corticosteroids) والستيرويدات البنائية (بالإنجليزية: Anabolic Steroids).