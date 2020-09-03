شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 8 أمراض تزداد بشدة مع ازدياد التوتر النفسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الاستسلام للتوتر النفسي، حيث يتسبب ذلك في زيادة أعراض بعض الأمراض.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، من الأمراض التي عادةً تزداد شِدّةً مع ازدياد التوتر النفسي:

– السكري

– الضغط

– القولون العصبي

– ارتجاع المرئ وحموضة المعدة

– الذئبه الحمراء

– الصدفيه

– الشقيقة

– الربو