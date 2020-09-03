امرأة تعود للحياة بعد ساعتين من إعلان وفاتها في الولايات المتحدة

واشنطن - لايف ستايل
اكتشف متعهد دفن موتى في إحدى دور الجنازات بولاية ميشيغان الأميركية، أن مرأة كانت على وشك دفنها، استفاقت ولم تمت، وفوجئ الرجل بأن المتوفاة فتحت عينيها قبل وقت قصير من دفنها.
وكانت تايمشا بوشامب، والتي عانت من شلل دماغي، قد تعرضت لأزمة استدعي على إثرها رجال الإسعاف الذين أعلنوا وفاتها، وبعد أن حاول المسعفون إنعاشها، لم يعثروا على أي "آثار للحياة"، فأعلنوا وفاتها رسميا، ولكن بعد حوالي الساعتين، تبين أن بوشامب تتنفس وفتحت عينيها، عندما بدأ متعهد دفن الموتى تجهيزها للدفن.
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