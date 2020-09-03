صحة ورشاقة

أعراض تنذر بمرض سرطاني لا ينبغي تجاهلها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 3 سبتمبر 2020

كشف الدكتور الروسي سيرغي أوسمينين، أخصائي طب وجراحة الأورام، عن الأعراض التي يجب الانتباه إليها، لأنها تشير إلى مرض سرطاني.

 

وقال الدكتور في حديث لصحيفة "كمسمولسكايا برافدا" أول الأعراض التي يجب الانتباه إليها هي حرقة المعدة (حموضة المعدة). كما يجب الانتباه إلى عسر البلع الناتج عن صعوبة مرور الطعام في المريء.

 

ويقول محذرا "هذا من الأعراض الخطرة جدا".

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وينصح الخبير في هذه الحالة بضرورة إجراء تنظير للمعدة، أو التصوير الشعاعي، حيث بفضلهما يمكن تحديد ما إذا كان سبب عسر البلع، ورما خبيثا أم اضطراب وظيفي بسبب الإجهاد.

 

كما دعا الدكتور إلى عدم تجاهل السعال وبحة الصوت، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى التهاب المريء الارتجاعي.

 

وقال: "ونتيجة للاسترجاع، قد تصل محتويات المعدة إلى ارتفاع عال، ما يسبب احتراق الحبال الصوتية". وقد تكون البحة مرتبطة بضغط الورم على الأعصاب. وهذا "أخطر بكثير"، وفق "روسيا اليوم".

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