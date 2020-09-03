شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. فواكه مفيدة تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوصت الجمعية الألمانية للسكري المرضى باختيار الفواكه، التي تحتوي على سكر قليل مثل التفاح، والتوت، والإقلال من الفواكه كثيرة السكر مثل الموز، والعنب، لتجنب ارتفاع مستوى السكر بالدم.
وأضافت الجمعية أنه يجب أيضاً التخفيف من الفواكه المجففة لاحتوائها على السكر بنسبة عالية، شأنها في ذلك شأن مربى الفواكه، وأنه يجب النظر إليها باعتبارها حلويات.
وبشكل عام، على مَن يرغب في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، تناول ثلاث حصص من الخضروات، وحصتين من الفواكه يومياً، علماً أنه يمكن تقدير حجم الحصة بكمية مناسبة لليد مثل ثمرة تفاح متوسطة الحجم، أو كمية من التوت تكفي لملء اليدين.
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