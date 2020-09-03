إنفوجراف.. "التوت الأحمر".. كنز من الفوائد الصحية

الخليج 365الخميس 2020/9/3 06:03 م بتوقيت أبوظبي
يعتبر التوت بشتى أنواعه من الفواكه اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، إلى جانب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، كالفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والألياف.
ويساعد التوت الأحمر على حماية الخلايا من مستويات السكر المرتفعة في الدم، والحفاظ على المستوى المعتدل للكوليسترول وحماية القلب، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب السرطان، كما يساعد في تقليل تجاعيد الجلد، والحفاظ على صحة البشرة.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الفوائد الصحية للتوت الأحمر. .
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