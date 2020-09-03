هذا المرض الخطير يهدد الرجال البدناء.. انتبهوا لقياس الخصر

رجحت دراسة جديدة أن الرجال الذين يخزنون الدهون بمنطقة الخصر أكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بسرطان البروستاتا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرجال الذين تصل قياسات خصرهم 40 إنش (103 سنتيمترات) فيما أعلى أكثر عرضة بـ35% للوفاة جراء المرض مقارنة بمن يرتدون سراويل مقاستها 35 إنش (90 سنتيمترًا) أو أقل.

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ولم تجد الدراسة التي أجرتها جامعة أوكسفورد، وبحثت فيها حالة أكثر من 200 ألف رجل، خطرًا متزايدًا لدى الأشخاص الذين لديهم نسبة أعلى من الدهون الكلية حال كانت موزعة في شتى مناطق الجسم.

ويرجح هذا الأمر أن المكان المحدد للدهون يجعل الذكور أكثر عرضة للمرض القاتل، حيث تعتبر الدهون المخزنة بمنطقة البطن النوع الأكثر خطورة؛ لأنها تغطي أعضاء حيوية، مثل: الكبد، والبنكرياس، والأمعاء.

وهذا قد يتداخل مع الوظائف العادية، ويعزز نمو الخلايا السرطانية، بحسب ما قال الباحثون.