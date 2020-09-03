عاصفة تغرق سفينة و6 آلاف بقرة في اليابان

انقلبت سفينة شحن على متنها طاقم من 43 شخصا وتحمل قرابة 6000 بقرة من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعدما تعطل محرك في طقس عاصف في بحر الصين الشرقي، وذلك وفق ما ذكره العضو الوحيد من أفراد الطاقم الذي تم إنقاذه حتى الآن لخفر السواحل الياباني، الخميس.

كانت السفينة (جلف لايفستوك 1) قد أرسلت نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان، الأربعاء، وسط رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة جراء الإعصار مايساك الذي كان متجها صوب شبه الجزيرة الكورية.





وقال خفر السواحل الياباني إنه أنقذ أحد أفراد الطاقم وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين ليل الأربعاء (بتوقيت طوكيو) أثناء البحث عن السفينة.

وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل أن إدفارودو قال إن أحد المحركات تعطل قبل أن تضربها موجة وتنقلب.

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وأضاف أن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وأنه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.





وأظهرت صور من خفر السواحل شخصا مرتديا سترة نجاة يتم سحبه من البحر الهائج في الظلام.

كانت السفينة (جلف لايفستوك 1) قد غادرت نيوزيلندا في 14 من أغسطس آب حاملة 5867 بقرة ويقودها طاقم من 43 فردا متجهة إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية في نيوزيلندا لرويترز إنه كان من المتوقع للرحلة أن تستغرق حوالي 17 يوما.

وقال خفر السواحل إن الطاقم كان يضم 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا وآخرين من أستراليا.