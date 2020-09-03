فوائد النعناع المغلي للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - يعد النعناع من النباتات التي تتبع الفصيلة الشفوية من رتبة الشفويات، ويضم ما بين 42 نوعاً مقبولاً وعشرات الأنواع غير المؤكدة.، وتحدث الهجائن بين الأنواع بشكل طبيعي، ونباتات هذا الجنس من الأعشاب الطبية عشبية معمرة ذات رائحة نفاذة محببة للنفس، وله فوائد عديدة ومحاذير للإستخدام تستعرضها أخصائية التغذية الدكتورة أزهار عوض كالآتي. القيمة الغذائية للنعناع يعمل مغلي أوراق النعناع على تهدئة المزاج للحامل تحتوي 100 غرام من النعناع على ماء وبروتين ودون، كما تحتوي على نسبة من فيتامين ج، وفيتامينات أخرى مثل فيتامين ب بمشتقاته.

إضافة لكمية جيدة من المعادن الهامة للجسم مثل الكالسيوم والحديد والمغيسيوم والفوسفور.

كما يحتوي على الفولات.

ويحتوي على نسبة من حمض الروزمارينيك. فوائد النعناع للحامل يمكن إضافة أوراق النعناع للسلطات يحتوي النعناع على حمض الروزمارينيك الذي له خصائص مضادة للأكسدة، التي تساعد في علاج نزلات البرد والتخلص من المخاط المزعج.

كما أنه يساعد على التخلص من الغازات التي تسبب بعض الآلام والإزعاج وعدم الراحة للحامل.

كما يسرع ويحسن من عملية الهضم، ويحافظ على مستويات الكوليسترول النافع.

ويعتبر مزيلاً جيداً للتوتر أثناء الحمل، ويحافظ على التوازن النفسي للحامل، لأنه يحتوي على مادة المنتول.

ويتم عمل تبخيرة من مغلي أوراق النعناع، حيث تعرض الحامل الأنف للبخار المتصاعد من المغلي، ويفيد في مشاكل الجهاز التنفسي خاصة في فصل الشتاء، حيث يوسع الممرات التنفسية المحتقنة بسبب الرشح والبرد.

ويخفف من أعراض القولون العصبي.

ويعالج ألتهابات اللثة التي تصيب الحامل بسبب تغيرات الهرمونات، حيث يمكن إستخدام مغلي أوراقه كغرغرة. طريقة إعداد مغلي النعناع يتسبب بالولادة المبكرة فيجب أن يعطى بحذر تغسل قبضة من أوراق النعناع الخضراء الطازجة.

ويتم وضعها في ماء سبق غليه لعدة دقائق.

يغطى الوعاء المحتوى على الماء المغلي.

ثم تصفى أوراق النعناع ويشرب، ويمكن تحليته أو شربه دون تحلية. محاذير تناول مغلي النعناع للحامل يفيد النساء في تخفيف أعراض الدورة الشهرية لا يفضل تناول مغلي أوراق النعناع في الأشهر الأولى من الحمل.

هناك دراسات غير مؤكدة أن النعناع يزيد من القيء والغثيان، وهناك من ينصح بتناوله لعلاجهما في الأشهر الأولى من الحمل، وهي أشهر الوحام.

ولكن ينصح بعدم تناول مغلي أوراق النعنع في الثلث الأول من الحمل لأنه يحفز الاجهاض، كما يحفز الولادة المبكرة.

يعمل النعناع على زيادة تقلصات الرحم، ولذلك يقدم بحذر للحوامل، ولكنه يفيد في علاج آلام الدورة الشهرية.

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