أخطاء تفعلها الحامل تضر بصحة الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - قد تقوم الحامل ببعض الممارسات والعادات، وقد ترتكب بعض الأخطاء وهي لا تعرف أنها تضر بصحتها وبصحة جنينها، ولذلك يجب ان تنتبه لها، ويتم تحذيرها منها من خلال الأطباء والمتابعة الصحية، ولذلك فقد إلتقت " الخليج 365" ومن خلال حرصها على صحتك وصحة جنينك مع الدكتورة سراء عبد الحفيظ، إختصاصية النساء والولادة حيث أشارت ونبهت لأهم الأخطاء التي ترتكتبها الحامل وتضر جنينها كالآتي تناول المنبهات والتدخين التدخين من العادات التي تضر الجنين يجب على الحامل أن تعرف ضرر تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

كما يجب أن تعرف خطورة التدخين سواء كان تدخينها كعادة سيئة، أو تعرضها للتدخين السلبي.

تؤثر المنبهات وكذلك التدخين على الأجنة فقد تسبب صغر حجم الجنين عن أقرانه عند ولادته.

وقد تؤدي لإصابة المولود بالقلق وقلة النوم بعد الولادة في حال الإسراف في تناول المنبهات وخاصة القهوة المركزة.

كما يزيد الكافيين من فرص الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى. حمل الأشياء الثقيلة يجب أن تبتعد الحامل عن المجهود البدني الزائد يجب على الحامل عدم حمل أو إزاحة الأشياء الثقيلة.

كما يجب أن تقوم بنشاط بدني متوسط في البيت، وطلب المساعدة من الآخرين خصوصاُ في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وعليها عدم ممارسة الرياضات العنيفة التي لا تناسب الحامل، ويجب أن تستشير الطبيب في حال رغبت بممارسة الرياضة، وأفضل رياضة لها هي رياضة المشي وكذلك السباحة واليوجا. النوم بطريقة خاطئة يفضل أن تنام الحامل على أحد جوانبها يجب على الحامل عدم النوم على ظهرها سواء في الأشهر الأولى أو الأخيرة من الحمل.

تزداد فرص موت الجنين في حال نوم الحامل على ظهرها خصوصاُ في الثلث الأخير من الحمل.

وكذلك يفضل عدم رفع قدميها على مسند أو وسادة أثناء النوم لكي لا تصاب بالتوتر والقلق، وكذلك زيادة نسبة إصابتها بسكري الحمل.

النوم الصحي والصحيح للحامل هو أن تنام على أحد جانبيها، ويمكن ان تسند ظهرها من الخلف بوسائد لكي لا تشعر بالتعب من هذه الوضعية. التعرض للتوتر والقلق النفسي يجب أن تبتعد الحامل عن التوتر والقلق النفسي يجب أن تبتعد الحامل عن التوتر والقلق النفسي والعصبي.

وفي حال إصابتها بالتوتر أو القلق، وما يتبعهما من أعراض فيجب أن تمتنع عن تناول أي أدوية دون إستشارة الطبيب.

فالتشوهات الخلقية لدى الأجنة تكثر لدى الأمهات الحوامل اللواتي يتعاطين الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية.

كما أثبتت دراسات كثيرة أن التوتر والقلق أثناء الحمل يؤدي لحدوث إنقباضات رحمية قد تؤدي للإجهاض.

ويؤثر القلق النفسي والتعرض للحزن والكآبة على وزن الجنين وبنيته في المستقبل.

وقد أثبتت الدراسات أن قلق وتوتر الأم الحامل يزيد من أرق المولود، وتعرضه لنوبات البكاء الليلي في الشهور الأولى من عمره.

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